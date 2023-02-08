На питание подразделений Территориальной обороны Николаева за полгода из городского бюджета потратят 20 миллионов 996 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

В частности, исполнительный комитет Николаевского городского совета заключил договор с коммунальным производственным предприятием по организации питания в учебных заведениях на услугу организации горячего питания подразделениям Территориальной обороны Николаева.

Подрядчик должен будет до 30 июня 2023 года предоставлять подразделениям терробороны завтрак, обед и ужин с расчетом на 524 900 человеко-дней.

Напомним, ранее коммунальное производственное предприятие по организации питания в учебных заведениях Николаева попало в скандал из- за закупки некачественных продуктов. Обыски на предприятии показали, что на закупке некачественных продуктов пытались украсть 7 миллионов гривен. После обысков в полиции также заявили, что поставщиком питания в детские сады Николаева является фиктивная фирма из Одессы.

Оказалось, что продукт, которым кормили детей в садах Николаева, не является сливочным маслом, поскольку доля молочных жиров составляла менее 1%.

В марте 2019 полиция объявила подозрение директору КП по организации питания в школах Николаева. В феврале 2020 года правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступлений организованной группе лиц, в состав которой вошли житель города Одессы и его жена.