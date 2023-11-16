У середу, 15 листопада, перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик взяв участь у нараді за участі нардепів від Миколаївщини Олександра Пасічного і Ігоря Копитіна, а також керівників Миколаївського району стосовно ситуації з укриттями, пунктами незламності та відбудовою.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської облради.

Миколаївський район — один з тих, де найбільше руйнувань і пошкоджень. Це й досі прифронтова зона, де, на жаль, щодня лунає тривога та є загроза обстрілів з боку ворога.

Під час наради обговорили низку нагальних питань, а саме:

облаштування укриттів як у школах, так і в інших закладах соціальної інфраструктури за кошти благодійників, держсубвенції, місцевих бюджетів.

перевірка пунктів незламності на готовність до можливих блекаутів та прийому населення. Минулий рік довів, наскільки це важлива ініціатива в умовах повної відсутності тепла і світла.

відбудова в рамках «єВідновлення».

— Миколаївщина одна з перших областей за кількістю заявок та виплат населенню. Проте обговорили проблемні питання, що виникають у людей — відновлення документів на ділянку, відсутність технічної можливості в літніх людей і перебої у відправленні заявок через «Дію», — повідомив Антон Табунщик.

Також присутні відвідали одне зі шкільних укриттів у Радсадівській громаді. Роботи тут ще тривають, проте дирекція та голова громади вже проводять перемовини про оснащення меблями та іншим обладнанням з партнерами. Також обговорили систему освітніх закладів громади.

Пресреліз