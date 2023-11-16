У середу, 15 листопада, перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик взяв участь у нараді за участі нардепів від Миколаївщини Олександра Пасічного і Ігоря Копитіна, а також керівників Миколаївського району стосовно ситуації з укриттями, пунктами незламності та відбудовою.
Про це повідомляє пресслужба Миколаївської облради.
Миколаївський район — один з тих, де найбільше руйнувань і пошкоджень. Це й досі прифронтова зона, де, на жаль, щодня лунає тривога та є загроза обстрілів з боку ворога.
Під час наради обговорили низку нагальних питань, а саме:
— Миколаївщина одна з перших областей за кількістю заявок та виплат населенню. Проте обговорили проблемні питання, що виникають у людей — відновлення документів на ділянку, відсутність технічної можливості в літніх людей і перебої у відправленні заявок через «Дію», — повідомив Антон Табунщик.
Також присутні відвідали одне зі шкільних укриттів у Радсадівській громаді. Роботи тут ще тривають, проте дирекція та голова громади вже проводять перемовини про оснащення меблями та іншим обладнанням з партнерами. Також обговорили систему освітніх закладів громади.
Пресреліз
У середу, 15 листопада, перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик взяв участь у нараді за участі нардепів від Миколаївщини Олександра Пасічного і Ігоря Копитіна, а також керівників Миколаївського району стосовно ситуації з укриттями, пунктами незламності та відбудовою.
Про це повідомляє пресслужба Миколаївської облради.
Миколаївський район — один з тих, де найбільше руйнувань і пошкоджень. Це й досі прифронтова зона, де, на жаль, щодня лунає тривога та є загроза обстрілів з боку ворога.
Під час наради обговорили низку нагальних питань, а саме:
— Миколаївщина одна з перших областей за кількістю заявок та виплат населенню. Проте обговорили проблемні питання, що виникають у людей — відновлення документів на ділянку, відсутність технічної можливості в літніх людей і перебої у відправленні заявок через «Дію», — повідомив Антон Табунщик.
Також присутні відвідали одне зі шкільних укриттів у Радсадівській громаді. Роботи тут ще тривають, проте дирекція та голова громади вже проводять перемовини про оснащення меблями та іншим обладнанням з партнерами. Також обговорили систему освітніх закладів громади.
Пресреліз