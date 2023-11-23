Північна Корея повідомила про успішний запуск балістичної ракети із супутником-шпигуном на борту.

Про це пише «УП».

Державне інформаційне агентство Північної Кореї повідомило, що супутник «Маліген-1» був запущений за допомогою ракети «Чолліма-1» із космодрому Сохе.

Офіційні особи Південної Кореї та Японії, які першими повідомили про запуск, заявили, що не можуть одразу перевірити, чи супутник виведено на орбіту. Речник Пентагону Сабріна Сінгх сказала, що американські військові все ще оцінюють, чи був запуск успішним чи ні.

Південна Корея відповіла на заяву Північної Кореї, заявивши, що буде вживати заходів для призупинення виконання частин міжкорейської угоди 2018 року, спрямованої на зниження військової напруженості.

Цей крок включатиме відновлення розвідки та операцій спостереження в районі навколо військової демаркаційної лінії між країнами.

На початку листопада повідомлялося, що Північна Корея відправила до Росії понад мільйон артилерійських снарядів. Цієї кількості може вистачити армії РФ приблизно на 2 місяці.