Німеччина надає 300 мільйонів євро на допомогу Україні в енергетичному секторі.

Як пише «Європейська правда», про це повідомив посол Німеччини Мартін Єгер.

— Ґрунтуючись на нашому довготривалому партнерстві, Німеччина надає «Укренерго» понад 300 мільйонів євро на ремонт та модернізацію енергомережі, — зазначив він.

За його словами, Укренерго є одним з основних бенефіціарів внеску Берліна в розмірі 200 мільйонів євро до Фонду енергетичної підтримки України.

Посол також заявив, що провів «плідну» розмову з міністром енергетики України Германом Галущенком.

— Німеччина вже виділила понад 625 мільйонів євро на підтримку енергосистеми. Ще більше — в процесі підготовки. Окрім вкрай необхідної допомоги на ремонт, ми збільшуємо нашу підтримку розвитку децентралізованої енергетики, — резюмував Мартін Єгер.

Нагадаємо, в Україні навколо енергетичних об’єктів вибудували трирівневу систему захисту від ракет, дронів та їхніх уламків.