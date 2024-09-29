У Зеленського підтвердили, що західні партнери поки не дозволили Україні удари вглиб Росії

Західні партнери поки що не надали Україні остаточного дозволу на використання їхньої далекобійної зброї для ударів по території Росії, однак Україна продовжує роботу в цьому напрямку.

Про це заявив речник президента Сергій Нікіфоров під час телемарафону.

«Першими про можливість таких ударів дізнаються самі росіяни. І лише після цього буде зроблено офіційну заяву», — зазначив Нікіфоров.

Він також додав, що хоча партнери ще не прийняли остаточного рішення, президент Володимир Зеленський вже провів відповідні переговори з ключовими країнами — Італією, Францією, Великою Британією та США.

За словами Нікіфорова, Україна активно обґрунтовує необхідність дозволу на далекобійні удари, сподіваючись, що міжнародні партнери задовольнять цей запит.

Нагадаємо, що у серпні 2024 року міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен запевнив, що Україна має право використовувати данську зброю по території РФ. Таку ж згоду Україна отримала від Канади та Латвії.

Також Уряд Швеції підтримує ідею дозволити Україні бити по військових цілях, що знаходяться на території Росії.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон не заперечує проти використання зброї по цілях усередині РФ. Відповідний дозвіл також надали Чехія та країни Балтії.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що країна, яка веде оборонну війну, може завдавати ударів по військових об’єктах на території агресора, якщо це необхідно для самооборони.

У той же час канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає, що надання Україні можливості завдавати ударів по військових цілях на території Росії зброєю, яку постачає його країна, призведе до ескалації.

Джо Байден заявив, що американська зброя не повинна застосовуватися Україною для ударів на понад 320 кілометрів углиб Росії. Київ не може нею бити по Москві та Кремлю.