  • неділя

    29 вересня, 2024

  • 16.1°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 29 вересня , 2024 вересня

  • Миколаїв • 16.1° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

У Зеленського підтвердили, що західні партнери поки не дозволили Україні удари вглиб Росії

Західні партнери поки що не надали Україні остаточного дозволу на використання їхньої далекобійної зброї для ударів по території Росії, однак Україна продовжує роботу в цьому напрямку.

Про це заявив речник президента Сергій Нікіфоров під час телемарафону.

«Першими про можливість таких ударів дізнаються самі росіяни. І лише після цього буде зроблено офіційну заяву», — зазначив Нікіфоров.

Він також додав, що хоча партнери ще не прийняли остаточного рішення, президент Володимир Зеленський вже провів відповідні переговори з ключовими країнами — Італією, Францією, Великою Британією та США.

За словами Нікіфорова, Україна активно обґрунтовує необхідність дозволу на далекобійні удари, сподіваючись, що міжнародні партнери задовольнять цей запит.

Нагадаємо, що у серпні 2024 року міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен запевнив, що Україна має право використовувати данську зброю по території РФ. Таку ж згоду Україна отримала від Канади та Латвії.

Також Уряд Швеції підтримує ідею дозволити Україні бити по військових цілях, що знаходяться на території Росії.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон не заперечує проти використання зброї по цілях усередині РФ. Відповідний дозвіл також надали Чехія та країни Балтії.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що країна, яка веде оборонну війну, може завдавати ударів по військових об’єктах на території агресора, якщо це необхідно для самооборони.

У той же час канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає, що надання Україні можливості завдавати ударів по військових цілях на території Росії зброєю, яку постачає його країна, призведе до ескалації.

Джо Байден заявив, що американська зброя не повинна застосовуватися Україною для ударів на понад 320 кілометрів углиб Росії. Київ не може нею бити по Москві та Кремлю.

Читайте також:

новини

В Миколаєві зупинку, щодо якої депутатка писала у контакт-центр, вже знесли і почали забудову

Аліса Мелік-Адамян
новини

Відображення життя рідного міста у картинах: в Миколаєві відбулась зустріч із художником Крутіковим

Даріна Мельничук
новини

Депутатка «Слуги народу» звернулась на гарячу лінію мерії Миколаєва через забудову зупинки

Аліса Мелік-Адамян
новини

Спроба суїциду: у Миколаєві дівчина стрибнула з 9-го поверху, постраждала в комі

Аліса Мелік-Адамян
новини

Южноукраїнськ хочуть прибрати з графіків відключень світла, — Кім

Аліса Мелік-Адамян

В Миколаєві зупинку, щодо якої депутатка писала у контакт-центр, вже знесли і почали забудову

Аліса Мелік-Адамян

На правобережжі Херсонщини обстрілами пошкоджено та зруйновано вже 84% освітніх закладів

Втретє за місяць: у Миколаєві невідомі знову зрізали дроти зарядних станцій для електромобілів

В Миколаївській області підприємство за скид стічних вод в річку отримало штраф у ₴10 тис.