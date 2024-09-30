Мер Южноукраїнська хоче замінити склад виконкому через непродуктивну роботу

Сесія Южноукраїнської міської ради. Фото: Южноукраїнська міська рада

Міський голова Южноукраїнська Валерій Онуфрієнко вирішив замінити членів виконкому так як вони не збираються на засідання.

Про це стало відомо на засіданні сесії Южноукраїнської міської ради.

Він запропонував депутатам розглянути відповідний проєкт рішення.

«У нас мало відбутися засідання виконкому, але не було кворуму. Питань у нас дуже багато залишилось відкритими. Я прийняв рішення вийти до вас з пропозицією по даному рішенню», — сказав мер.

Проте депутати звернули увагу міського голови на те, що питання не пройшло відповідну процедуру та не розглядалося на комісіях. Крім того, проєкт рішення не опублікували на сайті міської ради. Тому це питання не включили до порядку денного сесії.

Згодом на сайті міської ради оприлюднили проєкт рішення про утворення виконавчого комітету та затвердження його складу. У документі зазначається, що у складі має бути 13 людей. Питання має пройти депутатські комісії, а після його знову розглянуть на засіданні сесії.

Скриншот проєкту рішення Скриншот проєкту рішення

Нагадаємо, що міський голова Южноукраїнська Валерій Онуфрієнко, який поновився на посаді, подав позов до суду та вимагає стягнути з бюджету 653 тисячі гривень компенсацію за вимушено прогуляний період.

Нагадаємо, що поновленню міського голови на посаді передувало рішення П’ятого апеляційного адміністративного суду, який закрив апеляційні оскарження в справі Валерія Онуфрієнка.

Відставка Валерія Онуфрієнка

27 квітня на сайті Южноукраїнської міськради з'явився проект рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Валерія Онуфрієнка. Проєкт рішення про дострокове припинення повноважень ініціювала голова комісії з питань етики та законності депутат від «Європейської солідарності» Олена Петрина.

У записці пояснення до документу вона стверджувала, що мер Южноукраїнська неодноразово порушував законодавство і навіть побив свою заступницю Марію Дроздову. Южноукраїнська газета «Контакт» також повідомила, що через цей випадок мера позбавили права носити зброю, яку йому видали на час дії військового стану.

Пізніше йому повідомили про підозру у скоєнні злочину.

16 червня депутати Південноукраїнської міської ради визнали незадовільною роботу мера Валерія Онуфрієнка та достроково припинили його повноваження.

Мером Валерій Онуфрієнко став у листопаді 2020 року. Він балотувався від «Слуги народу» та переміг із відривом у 1% голосів.