Трамп розпочав перші розмови зі світовими лідерами

Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Evan Vucci

Переможець виборів президента США Дональд Трамп почав перші розмови зі світовими лідерами.

Про це повідомляє «Бабель».

Зазначається, що з президентом Франції Емманюелем Макроном політик домовився про роботу в інтересах «повернення миру та стабільності».

З індійським премʼєром Нарендрою Моді Трамп говорив про зміцнення індійсько-американських відносин у сферах технологій, оборони, енергетики та космосу.

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Також прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу обговорив з Дональдом Трампом «іранську загрозу» безпеці Ізраїлю.

Спадкоємний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман у розмові з Трампом передав «найкращі побажання американському народу під його президентством».

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі підтвердив у розмові з Трампом, що чекає двосторонньої співпраці, яка «яка принесе користь єгипетському та американському народам».

Вибори 47-го президента США

6 листопада у США закінчилося голосування на президентських виборах — останні виборчі дільниці закрили на Алясці. Ще до оголошення офіційних результатів Дональд Трамп оголосив себе переможцем виборів. Республіканець набрав 240 голосів, а демократка Камала Гарріс — 213.

Під час виступу у Флориді Трамп вже зробив низку заяв. Зокрема він запевнив, що планує зупинити всі війни у світі.

Трампа з перемогою вже привітали низка лідерів країн: президент Франції Емануель Макрон, премʼєри Угорщини Віктор Орбан та Ізраїлю ​​Біньямін Нетаньягу. Вперше прокоментували результати виборів у США в Китаї, висловивши надію на подальші мирні та взаємовигідні відносини.

З перемогою на виборах президента США Дональда Трампа привітав і Володимир Зеленський. Він зазначив, що сподівається на втілення у життя підходу «мир через силу» для справедливого завершення війни в Україні.

Спочатку в Росії вітати Трампа із перемогою не спішили. Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не знає, чи вітатиме їх лідер нового президента, бо «США недружньою країною».

Пізніше президент Російської Федерації Володимир Путін все ж таки привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах, але зробив це в неофіційному порядку, а «через знайомих».

Віце-президентка Камала Гарріс зателефонувала Дональду Трампу, щоб привітати його з перемогою на президентських виборах.