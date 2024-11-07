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Зеленський та Трамп домовились підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Julia Demaree NikhinsonВолодимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Julia Demaree Nikhinson

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із переможцем президентських виборів у Сполучених Штатах Дональдом Трампом.

Про це він повідомив у мережі X.

За словами Володимира Зеленського, спілкування видалося «чудовим». Під час розмови президент України привітав Дональда Трампа з обранням та заявив, що воно стало можливим завдяки «вражаючій виборчій кампанії».

«Цей результат став можливим завдяки його вражаючій виборчій кампанії. Відзначив його родину й команду за їхню прекрасну роботу», — додав він.

Глави держав домовилися «підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю».

«Сильне й непохитне лідерство США є життєво важливим для світу і для справедливого миру», — додав він.

Скриншот з соцмережі ХСкриншот з соцмережі Х

Вибори 47-го президента США

6 листопада у США закінчилося голосування на президентських виборах — останні виборчі дільниці закрили на Алясці. Ще до оголошення офіційних результатів Дональд Трамп оголосив себе переможцем виборів. Республіканець набрав 240 голосів, а демократка Камала Гарріс — 213.

Під час виступу у Флориді Трамп вже зробив низку заяв. Зокрема він запевнив, що планує зупинити всі війни у світі.

Трампа з перемогою вже привітали низка лідерів країн: президент Франції Емануель Макрон, премʼєри Угорщини Віктор Орбан та Ізраїлю ​​Біньямін Нетаньягу. Вперше прокоментували результати виборів у США в Китаї, висловивши надію на подальші мирні та взаємовигідні відносини. 

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З перемогою на виборах президента США Дональда Трампа привітав і Володимир Зеленський. Він зазначив, що сподівається на втілення у життя підходу «мир через силу» для справедливого завершення війни в Україні.

Також віце-президентка Камала Гарріс зателефонувала Дональду Трампу, щоб привітати його з перемогою на президентських виборах. 

А от в Росії вітати Трампа із перемогою поки не спішать. Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не знає, чи вітатиме їх лідер нового президента, бо «США недружньою країною».

Нагадаємо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп офіційно переміг на виборах, отримавши 277 голосів виборників при необхідних 270. 

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