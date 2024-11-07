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Ніхто не знає, як Трамп діятиме щодо війни в Україні, однак можна очікувати на «динамічне президентство», — премʼєр Польщі

Дональд Туск, фото з відкритих джерелДональд Туск, фото з відкритих джерел

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, заявив, що не знає нікого, хто зараз міг би точно сказати, як Президент США Дональд Трамп діятиме у питанні війни Росії проти України, оскільки останніми місяцями лунали «змінні думки».

Про це він заявив під час пресконференції у Варшаві, передає Укрінформ.

«Безперечно, можемо очікувати динамічного президентства, і ми повинні бути готовими до зміни у порівнянні з Президентом Джо Байденом. Що це означає також для нас у ключовій справі безпеки, тобто у питанні: Україна, Росія, війна? Чи це означає зміну фронту у Вашингтоні? Я не знаю сьогодні у світі нікого, хто б точно відповів на це питання. Останніми місяцями ми чули змінні думки, змінні пропозиції з різних питань», — сказав Дональд Туск.

Він також наголосив, що Дональд Трамп є «вимогливим партнером», але в нього під час головування у Раді ЄС (2014-2019 рр.) за першої каденції Трампа (2017-2021 рр.) склалися «хороші відносини».

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Як зауважив Дональд Туск, Трамп сповідує один принцип у політиці, який не приховує: він використовує «певного роду непередбачуваність».

«Я часто чув, також і в розмовах віч-на-віч від Дональда Трампа, що це хороший спосіб заскочити когось зненацька. Іноді він таким чином застає зненацька союзників, іноді — ворогів», — наголосив прем’єр Польщі.

За його словами, можна очікувати на «динамічне президентство», яке відрізнятиметься від президентства Джо Байдена. Водночас, він запевнив, що попри «динаміку подій» Польща має визначати і робити те, що в її інтересах.

Дональд Туск зазначив, що він «у недалекому майбутньому» зустрінеться з новообраним Президентом США. Натомість ще декілька тижнів главою Білого дому буде Джо Байден, а тому ситуація на фронті і спільні польсько-американські інтереси «вимагають бути зрілими і серйозними».

«Я знаю, що маю робити спільно з нашими американськими друзями, і не дозволю собі жодних ризиків», — підсумував премʼєр Польщі.

Вибори 47-го президента США

6 листопада у США закінчилося голосування на президентських виборах — останні виборчі дільниці закрили на Алясці. Ще до оголошення офіційних результатів Дональд Трамп оголосив себе переможцем виборів. Республіканець набрав 240 голосів, а демократка Камала Гарріс — 213.

Під час виступу у Флориді Трамп вже зробив низку заяв. Зокрема він запевнив, що планує зупинити всі війни у світі.

Трампа з перемогою вже привітали низка лідерів країн: президент Франції Емануель Макрон, премʼєри Угорщини Віктор Орбан та Ізраїлю ​​Біньямін Нетаньягу. Вперше прокоментували результати виборів у США в Китаї, висловивши надію на подальші мирні та взаємовигідні відносини.

З перемогою на виборах президента США Дональда Трампа привітав і Володимир Зеленський. Він зазначив, що сподівається на втілення у життя підходу «мир через силу» для справедливого завершення війни в Україні.

Також віце-президентка Камала Гарріс зателефонувала Дональду Трампу, щоб привітати його з перемогою на президентських виборах. 

А от в Росії вітати Трампа із перемогою поки не спішать. Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не знає, чи вітатиме їх лідер нового президента, бо «США недружньою країною».

Нагадаємо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп офіційно переміг на виборах, отримавши 277 голосів виборників при необхідних 270. 

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