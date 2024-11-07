Путін розповів, чому не збирається телефонувати Трампу

Дональд Трамп і Володимир Путін, Фінляндія, 16 липня 2018 року, фото: AP/ ablo Martinez Monsivais

Президент Російської Федерації Володимир Путін пояснив, що не телефонує обраному президенту США Дональду Трампу, бо чекає першого дзвінка від нього.

Про це президент РФ сказав під час виступу на дискусійному клубі «Валдай», пише «Українська правда».

У Володимира Путіна запитали, що буде, якщо Трамп зателефонує йому і запропонує зустрітись.

«Я не вважаю негожим зі свого боку зателефонувати Трампу, але не роблю цього, тому що керівники західних держав раніше мало не щотижня мені дзвонили, а потім раптом припинили. Ну, не хочуть, ну, і не треба…», — сказав президент РФ.

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Окрім цього, Путін зазначив, що готовий до дискусій, зокрема, з Трампом.

«Якщо хтось із них захоче відновити контакти, я завжди кажу: Ми нічого проти не маємо. Будь ласка, будемо контакти відновлювати і вести дискусії», — каже він.

Вибори 47-го президента США

6 листопада у США закінчилося голосування на президентських виборах — останні виборчі дільниці закрили на Алясці. Ще до оголошення офіційних результатів Дональд Трамп оголосив себе переможцем виборів. Республіканець набрав 240 голосів, а демократка Камала Гарріс — 213.

Під час виступу у Флориді Трамп вже зробив низку заяв. Зокрема він запевнив, що планує зупинити всі війни у світі.

Трампа з перемогою вже привітали низка лідерів країн: президент Франції Емануель Макрон, премʼєри Угорщини Віктор Орбан та Ізраїлю ​​Біньямін Нетаньягу. Вперше прокоментували результати виборів у США в Китаї, висловивши надію на подальші мирні та взаємовигідні відносини.

З перемогою на виборах президента США Дональда Трампа привітав і Володимир Зеленський. Він зазначив, що сподівається на втілення у життя підходу «мир через силу» для справедливого завершення війни в Україні.

Спочатку в Росії вітати Трампа із перемогою не спішили. Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не знає, чи вітатиме їх лідер нового президента, бо «США недружньою країною».

Пізніше президент Російської Федерації Володимир Путін все ж таки привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах, але зробив це в неофіційному порядку, а «через знайомих».

Віце-президентка Камала Гарріс зателефонувала Дональду Трампу, щоб привітати його з перемогою на президентських виборах.