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Зеленський заявив, що Україні не вистачає сил для звільнення окупованого Криму

Володимир Зеленський. Фото: KyodoВолодимир Зеленський. Фото: Kyodo

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українській армії не вистачає сил для звільнення деяких тимчасово окупованих Росією територій.

Про це він заявив в інтерв'ю Kyodo, опублікованому 2 грудня.

Видання пише, що Володимир Зеленський відповідаючи на всі запитання визнав, що важко повернути силою деякі окуповані Росією частини країни, включаючи Крим, який Росія анексувала в 2014 році.

«У нашої армії для цього не вистачає сил. Це правда. Ми повинні знайти дипломатичні рішення», — зазначив він.

Президент України сказав, що дипломатичні кроки можна буде робити «тільки тоді, коли ми будемо знати, що ми достатньо сильні», інакше Росія може почати нову агресію проти України.

Раніше повідомлялося, що Україна має всі шанси закінчити війну вже наступного року. Пропозиції щодо цього президент Володимир Зеленський очікує почути від новообраного лідера США Дональда Трампа.

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