Грузинська опозиція закликала ЄС до дій через вибори президента з антизахідними поглядами

Опозиція Грузії звернулась до ЄС на тлі виборів антизахідного президента. Фото з сайту ukrinform.ua

Чотири провідні опозиційні партії Грузії звернулися до Європейського Союзу із закликом втрутитися в ситуацію після обрання президентом країни Михаїла Кавелашвілі, кандидата від партії «Грузинська мрія» та колишнього футболіста.

Про це написали у грузинському виданні Sova.

Лист адресовано Каї Каллас, високій представниці ЄС із закордонних справ, та міністрам закордонних справ країн-членів Євросоюзу.

Документ підписали лідери опозиції: Ніка Мелія («Коаліція за зміни»), Тіна Бокучава («Єдність – Національний рух»), Мамука Хазарадзе («Сильна Грузія») та Заза Тавадзе («Гахарія за Грузію»). У ньому вони закликають ЄС визнати «режим Бідзіни Іванішвілі» нелегітимним.

Реклама

Опозиція заявляє, що країна переживає політичну кризу, яку вони називають безпрецедентною, і яка потребує негайного втручання Євросоюзу. Обрання Михаїла Кавелашвілі, за їх словами, лише ускладнює ситуацію, адже новий президент відомий своєю антизахідною риторикою та підтримкою закону про «іноагентів».

«Після його обрання нелегітимним парламентом президент не матиме ані незалежності, ані легітимності», – йдеться у зверненні.

Серед вимог, озвучених у листі:

звільнення політиків, активістів і мирних демонстрантів;

запровадження санкцій проти осіб, відповідальних за підрив демократії, зокрема щодо Бідзіни Іванішвілі та його соратників;

обмеження безвізового режиму для представників «Грузинської мрії»;

офіційне оголошення режиму Іванішвілі нелегітимним у документах ЄС;

засудження насильства проти мирних протестувальників, журналістів та активістів.

Опозиція закликала Євросоюз підтримати грузинський народ і захистити європейські цінності, які, за їхніми словами, перебувають під загрозою через нинішню політичну ситуацію в країні.

Ситуація в Грузії

У країні тривають масові протести через рішення влади країни «призупинити» переговори про вступ до ЄС.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе оголосив про відмову розпочинати переговори про вступ до Європейського союзу до 2028 року, а також будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.

Посол ЄС в Грузії Павел Герчинський висловив обурення щодо заяви грузинського прем'єр-міністраІраклія Кобахідзе про те, що питання переговорів про вступ до Євросоюзу не буде підніматися у найближчі чотири роки.

Грузинська опозиція вимагає перевиборів парламенту та оголосила про щоденні акції протесту.

В свою чергу США призупинили стратегічне партнерство з Грузією через відмову від вступу до ЄС та силовий розгін протестів.

14 грудня у парламенті Грузії стартували вибори президента, однак опозиція відмовляється визнавати їхню легітимність, як і чинний склад парламенту.

В результаті Михаїл Кавелашвілі став переможцем президентських виборів у Грузії, результати яких не визнають чинний президент країни Саломе Зурабішвілі та опозиція.