Гарантій безпеки без США буде недостатньо. Путін не боїться Європу, — Зеленський
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- Світлана Іванченко
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14:05, 29 січня, 2025
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Президент України Володимир Зеленський вкотре підтримав позицію президента США Дональда Трампа щодо Росії та його підхід до переговорів щодо припинення війни.
В інтерв'ю Fox News він назвав риторику американського президента «справедливою та чесною».
«Це саме те, чого боїться Путін. Він не хоче, щоб сильний Трамп підтримував Україну, тому що це була б сильна Україна», — сказав він.
Володимир Зеленський повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Україна повернула 50% територій, які колись окупували російські війська.
«Ми хотіли б досягти справедливого завершення цієї війни. Ми не боїмося. Росія не така сильна, але ми не хочемо втрачати більше наших життів, чоловіків і жінок», — зауважив глава держави.
Він також закликав до посилення міжнародного тиску на Путіна та до створення більш надійних механізмів безпеки для України.
«Я вважаю, що гарантій лише з боку Європи ніколи не буде достатньо. Європейці розуміють, що без гарантій безпеки від США, від президента Трампа, цього буде недостатньо. Путін не боїться Європи. На жаль, це так», — сказав Володимир Зеленський.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив про намір зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним, щоб обговорити можливість завершення війни в Україні.
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