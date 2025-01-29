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Гарантій безпеки без США буде недостатньо. Путін не боїться Європу, —  Зеленський

Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Архівне фото: Офіс ПрезидентаДональд Трамп та Володимир Зеленський. Архівне фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський вкотре підтримав позицію президента США Дональда Трампа щодо Росії та його підхід до переговорів щодо припинення війни. 

В інтерв'ю Fox News він назвав риторику американського президента «справедливою та чесною».

«Це саме те, чого боїться Путін. Він не хоче, щоб сильний Трамп підтримував Україну, тому що це була б сильна Україна», — сказав він.

Володимир Зеленський повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Україна повернула 50% територій, які колись окупували російські війська. 

«Ми хотіли б досягти справедливого завершення цієї війни. Ми не боїмося. Росія не така сильна, але ми не хочемо втрачати більше наших життів, чоловіків і жінок», — зауважив глава держави.

Він також закликав до посилення міжнародного тиску на Путіна та до створення більш надійних механізмів безпеки для України.

«Я вважаю, що гарантій лише з боку Європи ніколи не буде достатньо. Європейці розуміють, що без гарантій безпеки від США, від президента Трампа, цього буде недостатньо. Путін не боїться Європи. На жаль, це так», — сказав Володимир Зеленський.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про намір зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним, щоб обговорити можливість завершення війни в Україні.

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