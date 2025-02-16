Українська урядова делегація розпочала робочий візит до Саудівської Аравії, фото: Юлії Свириденко

Українська урядова делегація розпочала робочий візит до Саудівської Аравії, де працює над підготовкою візиту президента Володимира Зеленського.

Як повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко на своїй сторінці у Facebook, в рамках візиту були представлені економічні проєкти та приватизаційні можливості на загальну суму до пів мільярда доларів.

«Представили проєкти у енергетиці, сільському господарстві, інфраструктурі. А також масштабні проєкти у сфері державно-приватного партнерства і привабливі приватизаційні можливості загальним обсягом для інвестицій на пів мільярда доларів», – написала вона.

Вона також додала, що у наступні дні будуть підготувати візит Президента України Володимира Зеленського до Саудівської Аравії.

«У наступні дні матимемо десятки зустрічей, аби підготувати візит Президента Володимир Зеленський до Саудівської Аравії. Зокрема готуємо підписання важливих економічних договорів із країнами регіону», – повідомила Юлія Свириденко.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про намір відвідати Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію та Туреччину, проте не уточнив дати поїздок. Він також наголосив, що під час цих візитів не планує зустрічей із представниками США чи Росії.

Українська урядова делегація розпочала робочий візит до Саудівської Аравії, фото: Юлії Свириденко Українська урядова делегація розпочала робочий візит до Саудівської Аравії, фото: Юлії Свириденко

Мирні переговори

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі. Також Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським жодного разу не сказав, що Європі потрібне місце за столом переговорів щодо України.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення. Він також додав, що не бачить у Трампа готового мирного плану, але передав йому свою готовність до переговорів.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».