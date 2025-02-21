В угоді США про видобуток корисних копалин ще залишаються питання, — Офіс президента

В угоді США про видобуток корисних копалин ще залишаються питання. Ілюстраційне фото: Associated Press News

США та Україна ведуть переговори щодо угоди про видобуток корисних копалин, однак наразі у документі залишаються пункти, які викликають певні питання, зокрема, у контексті гарантій безпеки.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланнями на власні джерела.

«Команди працювали минулої ночі, до ранку. Та говорити, що проєкт угоди про рідкісноземельні копалини зі США покращили в інтересах України, — передчасно. З точки зору безпеки ще залишаються певні питання, які треба доопрацювати, — сказав наш співрозмовник.

Видання Bloomberg зазначає, що Трамп хоче отримати рідкісноземельних металів на суму, еквівалентну 500 млрд доларів, які в основному використовуються у високопотужних магнітах. Однак, на думку експертів, хоча в Україні є потенційні запаси корисних копалин, більшість із них наразі вважаються економічно недоцільними для видобутку.

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Раніше Дональд Трамп заявив, що хотів би укласти угоду, за якою Україна постачатиме США рідкоземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на американську допомогу.

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою пропозиції Дональда Трампа надавати Україні військову допомогу в обмін на її корисні копалини.

Згодом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася надати Вашингтону доступ до рідкісноземельних корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів.

Але слід зазначити, що президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин. У Білому домі таке рішення назвали «недалекоглядним».

Володимир Зеленський заявив, що США можуть розглянути можливість інвестування у видобуток корисних копалин на шельфі Чорного моря, який наразі перебуває під російською окупацією.

Однак згодом Дональд Трамп заявив, що має намір відновити угоду з Україноющодо рідкоземельних мінералів.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц закликав Київ «збавити тон» та підписати угоду про видобуток корисних копалин, яку раніше відхилив президент Володимир Зеленський.

Потім адміністрація президента США Дональда Трампа направила Україні оновлений варіант угоди щодо видобутку корисних копалин, у якому враховані частина зауважень Києва.