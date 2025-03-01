Генеральний секретар НАТО заявив, що Зеленський повинен відновити відносини з Трампом

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вчорашня сварка між Трампом і Зеленським була «прикрою» і вони повинні налагодити свої відносини.

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.

«Я вже двічі говорив по телефону з президентом Зеленським. Я сказав йому наступне: ми повинні триматися разом, Сполучені Штати, Україна і Європа, щоб привести Україну до міцного миру», — сказав Марк Рютте.

Генеральний секретар НАТО відмовився розголошувати подробиці своїх переговорів з українським президентом, зокрема, щодо деталей розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського, але Марк Рютте дав зрозуміти Володимиру Зеленському, що «ми дійсно повинні поважати те, що президент Трамп зробив для України», маючи на увазі протитанкові ракети Javelin від США.

Реклама

«Тому я сказав йому, що ми дійсно повинні віддати належне Трампу за те, що він зробив тоді, за те, що Америка зробила з того часу, а також за те, що Америка робить досі», — додав генсек НАТО.

Суперечка в Овальному кабінеті

Нагадаємо, що зустріч президента України Володимира Зеленського в п’ятницю, 28 лютого, була достроково завершена. Розмова між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом у Білому дому перейшла на підвищені тони.

За інформацією джерел CNN, після того, як завершилась публічна частина розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського, американський президент разом із радниками пішов в окрему кімнату. Саме тоді Дональд Трамп остаточно вирішив, що Володимир Зеленський «не в тому місці, щоб вести переговори», і доручив Марко Рубіо та раднику з національної безпеки Майку Волтцу передати повідомлення, що український президент має поїхати.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський після зриву підписання угоди про надра у США подякував Штатам, президенту Трампа і Конгресу.

Також Володимир Зеленський у інтерв’ю Fox News зазначив, що такі суперечки — недобре для обох сторін, але Президент України не може «змінити наше українське ставлення до росіян» і не хоче, щоб вони далі вбивали українців.

Низка європейських лідерів, а також американські політики висловили підтримку Україні. Польський премʼєр Дональд Туск звернувся до українців та Зеленського в соцмережі Х зі словами: «Дорогий Володимире Зеленський, українські друзі, ви не самотні».

Також президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія — агресор, а Україна — держава, що зазнала агресії. Також підтримку Києву висловив премʼєр Іспанії Педро Санчес, написавши: «Україна, Іспанія з вами». Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулась до Володимира зі словами: «Будьте сильним, будьте сміливим, будьте безстрашним».

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич після суперечки у Білому домі заявив, що Європі час об’єднуватися навколо України та зміцнювати оборону без ілюзій про «Великого брата».

В свою чергу лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія після суперечки у Білому домі підтримав президента Володимира Зеленського та наголосив, що глава держави хоче поставити крапку у війні.

Наразі президент США Дональд Трамп після перепалки із президентом Укарїни Володимиром Зеленським наказав співробітникам апарату нацбезпеки перевірити, чи може Вашингтон повністю або тимчасово припинити постачання зброї Україні