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Генеральний секретар НАТО заявив, що Зеленський повинен відновити відносини з Трампом

Генеральний секретар НАТО Марк РюттеГенеральний секретар НАТО Марк Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вчорашня сварка між Трампом і Зеленським була «прикрою» і вони повинні налагодити свої відносини.

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.

«Я вже двічі говорив по телефону з президентом Зеленським. Я сказав йому наступне: ми повинні триматися разом, Сполучені Штати, Україна і Європа, щоб привести Україну до міцного миру», — сказав Марк Рютте.

Генеральний секретар НАТО відмовився розголошувати подробиці своїх переговорів з українським президентом, зокрема, щодо деталей розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського, але Марк Рютте дав зрозуміти Володимиру Зеленському, що «ми дійсно повинні поважати те, що президент Трамп зробив для України», маючи на увазі протитанкові ракети Javelin від США.

«Тому я сказав йому, що ми дійсно повинні віддати належне Трампу за те, що він зробив тоді, за те, що Америка зробила з того часу, а також за те, що Америка робить досі», — додав генсек НАТО.

Суперечка в Овальному кабінеті

Нагадаємо, що зустріч президента України Володимира Зеленського в п’ятницю, 28 лютого, була достроково завершена. Розмова між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом у Білому дому перейшла на підвищені тони.

За інформацією джерел CNN, після того, як завершилась публічна частина розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського, американський президент разом із радниками пішов в окрему кімнату.  Саме тоді Дональд Трамп остаточно вирішив, що Володимир Зеленський «не в тому місці, щоб вести переговори», і доручив Марко Рубіо та раднику з національної безпеки Майку Волтцу передати повідомлення, що український президент має поїхати.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський після зриву підписання угоди про надра у США  подякував Штатам, президенту Трампа і Конгресу.

Також Володимир Зеленський у інтерв’ю Fox News  зазначив, що такі суперечки — недобре для обох сторін, але Президент України не може «змінити наше українське ставлення до росіян» і не хоче, щоб вони далі вбивали українців.

Низка європейських лідерів, а також американські політики висловили підтримку Україні. Польський премʼєр Дональд Туск звернувся до українців та Зеленського в соцмережі Х зі словами: «Дорогий Володимире Зеленський, українські друзі, ви не самотні».

Також президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія —  агресор, а Україна — держава, що зазнала агресії. Також підтримку Києву висловив премʼєр Іспанії Педро Санчес, написавши: «Україна, Іспанія з вами». Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулась до Володимира зі словами: «Будьте сильним, будьте сміливим, будьте безстрашним».

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич після суперечки у Білому домі заявив, що Європі час об’єднуватися навколо України та зміцнювати оборону без ілюзій про «Великого брата».

В свою чергу лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія після суперечки у Білому домі  підтримав президента Володимира Зеленського та наголосив, що глава держави хоче поставити крапку у війні.

Наразі президент США Дональд Трамп після перепалки із президентом Укарїни Володимиром Зеленським наказав співробітникам апарату нацбезпеки перевірити, чи може Вашингтон повністю або тимчасово припинити постачання зброї Україні

 

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