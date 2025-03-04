Призупинення допомоги від США: йдеться про ракети до ППО, боєприпаси до HIMARS та артилерію

Зупинка американської військової допомоги Україні. Фото: Getty images

Зупинка американської військової допомоги Україні може мати серйозні наслідки, зокрема щодо постачання ракет для протиповітряної оборони, боєприпасів для HIMARS та артилерійських снарядів.

Про це заявив журналіст Голосу Америки Артем Яриш із посиланням на високопосадовця з американської адміністрації.

«Президент чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо та переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що Україна продемонструвала добросовісну готовність до мирних переговорів з Росією», — відповіли Голосу Америки в адміністрації.

Зазначається, що у 2019 році, коли Дональд Трамп оголосив про призупинення постачання зброї для України, це призвело до того, що демократи у Палаті представників оголосили йому імпічмент. Згодом Сенат виправдав президента. Наразі обидві палати Конгресу перебувають під контролем республіканців.

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Невідомо, скільки триватиме пауза у постачанні зброї, і чи може на це зараз якось вплинути Конгрес. За інформацією The New York Times, перерва триватиме доти, доки Трамп не визначить, що Україна продемонструвала «добросовісну готовність до мирних переговорів з Росією».

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити всю військову допомогу Україні, посилюючи тиск на президента Володимира Зеленського.

Слід наголосити, що речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що зовнішньополітичні підходи адміністрації Дональда Трампа «багато в чому» відповідають позиції Кремля. Водночас він визнав, що у відносинах між США та РФ залишається «довгий шлях» до покращення, проте за наявності політичної волі його можна буде пройти «досить швидко».

Суперечка в Овальному кабінеті

Нагадаємо, що зустріч президента України Володимира Зеленського в п’ятницю, 28 лютого, була достроково завершена. Розмова між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом у Білому дому перейшла на підвищені тони.

За інформацією джерел CNN, після того, як завершилась публічна частина розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського, американський президент разом із радниками пішов в окрему кімнату. Саме тоді Дональд Трамп остаточно вирішив, що Володимир Зеленський «не в тому місці, щоб вести переговори», і доручив Марко Рубіо та раднику з національної безпеки Майку Волтцу передати повідомлення, що український президент має поїхати.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський після зриву підписання угоди про надра у США подякував Штатам, президенту Трампа і Конгресу.

Також Володимир Зеленський у інтерв’ю Fox News зазначив, що такі суперечки — недобре для обох сторін, але Президент України не може «змінити наше українське ставлення до росіян» і не хоче, щоб вони далі вбивали українців.

Низка європейських лідерів, а також американські політики висловили підтримку Україні. Польський премʼєр Дональд Туск звернувся до українців та Зеленського в соцмережі Х зі словами: «Дорогий Володимире Зеленський, українські друзі, ви не самотні».

Також президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія — агресор, а Україна — держава, що зазнала агресії. Також підтримку Києву висловив премʼєр Іспанії Педро Санчес, написавши: «Україна, Іспанія з вами». Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулась до Володимира зі словами: «Будьте сильним, будьте сміливим, будьте безстрашним».

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич після суперечки у Білому домі заявив, що Європі час об’єднуватися навколо України та зміцнювати оборону без ілюзій про «Великого брата».

В свою чергу лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія після суперечки у Білому домі підтримав президента Володимира Зеленського та наголосив, що глава держави хоче поставити крапку у війні.

Наразі президент США Дональд Трамп після перепалки із президентом України Володимиром Зеленським наказав співробітникам апарату нацбезпеки перевірити, чи може Вашингтон повністю або тимчасово припинити постачання зброї Україні