Шмигаль заявив, що Україна продовжить співпрацю із США

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: пресслужба Уряду

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна абсолютно твердо налаштована продовжити співпрацю зі Сполученими Штатами.

Про це він заявив на пресконференції, пише «РБК-Україна».

«Сьогодні ця підтримка є в Україні. Вона продовжується. Стосовно дискусій про можливість припинення (допомоги від США, — прим.), ми абсолютно спокійно всіма наявними для нас дипломатичними каналами будемо продовжувати спокійну роботу зі США, з Конгресом США, з адміністрацією Трампа і з самим президентом Трампом», — заявив Денис Шмигаль.

Крім цього, він наголосив, що Україна працює з Конгресом і з адміністрацією Дональда Трампа, щоб американська підтримка продовжувалася аж до повного досягнення мирної угоди.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити всю військову допомогу Україні, посилюючи тиск на президента Володимира Зеленського.

Суперечка в Овальному кабінеті

Нагадаємо, що зустріч президента України Володимира Зеленського в п’ятницю, 28 лютого, була достроково завершена. Розмова між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом у Білому дому перейшла на підвищені тони.

За інформацією джерел CNN, після того, як завершилась публічна частина розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського, американський президент разом із радниками пішов в окрему кімнату. Саме тоді Дональд Трамп остаточно вирішив, що Володимир Зеленський «не в тому місці, щоб вести переговори», і доручив Марко Рубіо та раднику з національної безпеки Майку Волтцу передати повідомлення, що український президент має поїхати.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський після зриву підписання угоди про надра у США подякував Штатам, президенту Трампа і Конгресу.

Також Володимир Зеленський у інтерв’ю Fox News зазначив, що такі суперечки — недобре для обох сторін, але Президент України не може «змінити наше українське ставлення до росіян» і не хоче, щоб вони далі вбивали українців.

Низка європейських лідерів, а також американські політики висловили підтримку Україні. Польський премʼєр Дональд Туск звернувся до українців та Зеленського в соцмережі Х зі словами: «Дорогий Володимире Зеленський, українські друзі, ви не самотні».

Також президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія — агресор, а Україна — держава, що зазнала агресії. Також підтримку Києву висловив премʼєр Іспанії Педро Санчес, написавши: «Україна, Іспанія з вами». Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулась до Володимира зі словами: «Будьте сильним, будьте сміливим, будьте безстрашним».

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич після суперечки у Білому домі заявив, що Європі час об’єднуватися навколо України та зміцнювати оборону без ілюзій про «Великого брата».

В свою чергу лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія після суперечки у Білому домі підтримав президента Володимира Зеленського та наголосив, що глава держави хоче поставити крапку у війні.

Наразі президент США Дональд Трамп після перепалки із президентом України Володимиром Зеленським наказав співробітникам апарату нацбезпеки перевірити, чи може Вашингтон повністю або тимчасово припинити постачання зброї Україні.