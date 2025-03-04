В США демократи готуються зірвати сьогоднішнє звернення Трампа до Конгресу, — Axios

Демократи думають, як зірвати звернення Трампа до Конгресу. Фото: Getty Images.

Демократичні законодавці США розглядають різні варіанти протесту проти виступу президента Дональда Трампа у Конгресі 4 березня. Вони можуть зірвати його виступ.

Про це повідомили кілька демократів з Палати представників виданню Axios.

Серед демократів існують розбіжності щодо найбільш прийнятної та ефективної форми протесту. Деякі члени Конгресу заявили, що можуть піти із зали під час виступу Дональда Трампа, якщо він скаже неприйнятні фрази.

Деякі законодавці планують використовувати синьо-жовті краватки для демонстрації підтримки президенту України Володимиру Зеленському. Також розглядається варіант «мовчазного протесту», під час якого учасники не реагуватимуть на слова Дональда Трампа та не аплодуватимуть йому.

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«Демократи і багато європейських лідерів були глибоко обурені обміном думками між Трампом і віцепрезидентом Венсом та Зеленським. Вони були приголомшені примирливими словами Трампа на адресу президента Росії Володимира Путіна. Це також дасть сенаторам можливість запитати у чиновників подробиці про паузу Трампа у військовому фінансуванні України», — йдеться у повідомленні.

Дональд Трамп планує виступити перед Конгресом у вівторок, 4 березня, о 21:10 (за київським часом — о 04:10).

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити всю військову допомогу Україні, посилюючи тиск на президента Володимира Зеленського.

Зазначалось, що зупинка американської військової допомоги Україні може мати серйозні наслідки, зокрема щодо постачання ракет для протиповітряної оборони, боєприпасів для HIMARS та артилерійських снарядів.

Суперечка в Овальному кабінеті

Нагадаємо, що зустріч президента України Володимира Зеленського в п’ятницю, 28 лютого, була достроково завершена. Розмова між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом у Білому дому перейшла на підвищені тони.

За інформацією джерел CNN, після того, як завершилась публічна частина розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського, американський президент разом із радниками пішов в окрему кімнату. Саме тоді Дональд Трамп остаточно вирішив, що Володимир Зеленський «не в тому місці, щоб вести переговори», і доручив Марко Рубіо та раднику з національної безпеки Майку Волтцу передати повідомлення, що український президент має поїхати.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський після зриву підписання угоди про надра у США подякував Штатам, президенту Трампа і Конгресу.

Також Володимир Зеленський у інтерв’ю Fox News зазначив, що такі суперечки — недобре для обох сторін, але Президент України не може «змінити наше українське ставлення до росіян» і не хоче, щоб вони далі вбивали українців.

Низка європейських лідерів, а також американські політики висловили підтримку Україні. Польський премʼєр Дональд Туск звернувся до українців та Зеленського в соцмережі Х зі словами: «Дорогий Володимире Зеленський, українські друзі, ви не самотні».

Також президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія — агресор, а Україна — держава, що зазнала агресії. Також підтримку Києву висловив премʼєр Іспанії Педро Санчес, написавши: «Україна, Іспанія з вами». Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулась до Володимира зі словами: «Будьте сильним, будьте сміливим, будьте безстрашним».

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич після суперечки у Білому домі заявив, що Європі час об’єднуватися навколо України та зміцнювати оборону без ілюзій про «Великого брата».

В свою чергу лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія після суперечки у Білому домі підтримав президента Володимира Зеленського та наголосив, що глава держави хоче поставити крапку у війні.