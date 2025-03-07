Трамп розглядає введення санкцій проти Росії до досягнення припинення вогню та мирної угоди

Президент США Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість введення санкцій проти Росії до досягнення припинення вогню та остаточної мирної угоди.

Про це він написав у своєму акаунті на платформі Truth Social.

«Враховуючи той факт, що Росія зараз абсолютно «розбиває» Україну на полі бою, я серйозно розглядаю можливість введення широкомасштабних банківських санкцій, санкцій та тарифів проти Росії до досягнення припинення вогню та остаточної мирної угоди», — зазначив він.

Скріншот допису президента США Дональда Трампа

Раніше повідомлялось, що США та Україна домовляються про зустріч наступного тижня в Саудівській Аравії, під час якої ймовірно йтиметься про обговорення мирної угоди та початковий етап припинення вогню.

Нагадаємо, що під час виступу в Конгресі президент США Дональд Трамп заявив, що отримав листа від президента України Володимира Зеленського. У ньому, за словами Дональда Трампа, йдеться про готовність України «сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити стійкий мир», а також підписати угоду про корисні копалини.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини між Україною та США в будь-який час та в будь-якому зручному форматі.

Слід також нагадати, що Дональд Трамп розпорядився призупинити всю військову допомогу Україні, посилюючи тиск на президента Володимира Зеленського.

Також Володимир Зеленський наголошував про готовність зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо отримає відповідне запрошення для «конструктивного діалогу».

Водночас речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що зовнішньополітичні підходи адміністрації Дональда Трампа «багато в чому» відповідають позиції Кремля. Водночас він визнав, що у відносинах між США та РФ залишається «довгий шлях» до покращення, проте за наявності політичної волі його можна буде пройти «досить швидко».