Тимошенко заявила, що війну слід закінчити негайно, бо Європа використовує Україну як щит

Народна депутатка України та лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, фото: УП

Народна депутатка України та лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що війну Росії проти України слід закінчити негайно, оскільки Європа використовує Україну як щит.

Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці у відповідь на заяву керівника німецької розвідки BND Бруно Каля, який припустив, що у разі завершення війни до 2030 року, Росія швидше стане загрозою для Європи.

Бруно Каль вважає ймовірним, що Росія захоче випробувати єдність країн Заходу та дієвість статті 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає, що напад на одну з країн-членів НАТО вважається нападом на всіх.

«Ми дуже сподіваємося, що так не станеться… Але ми маємо припускати, що Росія захоче нас випробувати, перевірити єдність Заходу», — зазначив очільник розвідувальної служби.

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На його думку, час та ймовірність такої «перевірки» прямо пов’язані з тим, як далі будуть розвиватися події у російсько-українській війні.

Після цього нардепка Юлія Тимошенко написала, що цією «сенсаційною заявою» Бруно Каль «вперше офіційно підтвердив те, у що нам так не хотілося вірити».

«Ціною самого існування України і ціною життів сотень тисяч українців хтось вирішив заплатити за «знесилення» росії заради безпеки у Європі? Не думала, що про це наважаться сказати настільки офіційно і відкрито. Це багато чого пояснює», — написала Юлія Тимошенко.

Вона також додала, що Верховна Рада «зобовʼязана негайно відреагувати».

«Ми ініціюємо такий крок. Війну потрібно закінчувати негайно на максимально справедливих умовах», – уточнила вона.

Нагадаємо, народна депутатка України та лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що президент Володимир Зеленський залишається легітимним главою держави, а Україна — суверенною країною, і лише українці мають право вирішувати, коли змінювати владу.