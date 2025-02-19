Тимошенко заявила, що Зеленський легітимний, а Україна суверенна: «Вибори під час війни неможливі»

Лідер партії «Батьківщина», народний депутат Юлія Тимошенко. Фото: УП

Народний депутат України та лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що президент Володимир Зеленський залишається легітимним главою держави, а Україна — суверенною країною, і лише українці мають право вирішувати, коли змінювати владу.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Політикиня застерегла, що початок передвиборчих перегонів у цей час розділить суспільство, тоді як країні потрібні єдність і стійкість. Вона наголосила, що ніхто не допустить проведення виборів до завершення війни, навіть якщо це не подобається окремим західним союзникам.

— Україна – суверенна держава! Володимир Зеленський – Президент України. Легітимний, допоки не обрано іншого. Лише українці мають право вирішувати, коли і за яких умов їм змінювати свою владу. Сьогодні таких умов немає! Вибори під час війни – неможливі й аморальні, бо у них не зможуть взяти участь наші військові. А без них вибори ніколи не будуть легітимними. Голосування під час війни також не можна буде назвати чесним, бо народ не зможе проконтролювати його. Під час війни самовбивчо починати передвиборчі перегони, розриваючи країну на політичні табори. Нам зараз, як ніколи, потрібна єдність і стійкість. Ніхто з нас таких виборів до завершення війни не допустить. Це може не подобатися нашим ворогам, і навіть нашим союзникам, але це так, – зазначила Юлія Тимошенко.

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Вона наголосила, що проведення виборів під час війни є неможливим і аморальним, оскільки в них не зможуть узяти участь військові. На її думку, голосування в таких умовах буде нелегітимним, а народ не матиме змоги проконтролювати чесність процесу.

— Послідовність, яка має право на життя, лише така: спочатку – мирні переговори, винятково за участю України, далі – досягнення справедливого миру, і тільки потім – чесні вибори з гарантією виборчого права для наших військових. Не вибори нам зараз негайно потрібно проводити, – сказала вона.

За її словами, нині Україна має зосередитися на єдності, дипломатичній роботі із союзниками, мобілізації ресурсів для армії та захисті національних багатств. Вона закликала переглянути державний бюджет, усунути корупційні витрати та спрямувати вивільнені кошти на оборону.

Раніше, президент Володимир Зеленський заявив, що його рейтинг підтримки серед українців залишається на високому рівні, тому наразі не бачить підстав для будь-яких змін на своїй посаді.

Як відомо, 18 лютого, на брифінгу за підсумками переговорів делегацій США і Росії у Саудівській Аравії Дональд Трамп заявив, що рівень підтримки Володимира Зеленського нібито впав до рекордно низького рівня — 4%.

Після заяв президента США Дональда Трампа Київський міжнародний інститут соціології опублікував нове дослідження щодо довіри до президента України. Як відомо, що США та Росія розробили мирний план для України. Він включає проведення нових виборів як ключовий етап врегулювання конфлікту.

Вибори під час війни

Як відомо, президент Володимир Зеленський вважає, що вибори в Україні дуже важливі, але їх можна буде провести лише після закінчення гарячої фази війни та скасування воєнного стану. Також він розповів, що поки не знає, чи балотуватиметься на наступних виборах. За його словами, все залежатиме від розвитку ситуації в країні та завершення війни.

Проте спецпосланник президента США з питань російсько-української війни Кіт Келлог заявив, що Україна має бути готова провести вибори, оскільки це є «ознакою здорової демократії».

Також мер Києва Віталій Кличко припустив, що бойові дії можуть завершитися за два-три місяці, проте політичні процеси в країні вже запущені. Він каже, що «всі вже кудись біжать, всі говорять про якісь там вибори, а в цей час гинуть наші герої».

Водночас голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що вибори під час війни не потрібні, проте, у випадку їхнього проведення не виключає, що буде балотуватися.

До цього начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив думку, що вибори можуть відбутись у випадку перемир'я та завершення воєнного стану в Україні уже цього року. При цьому, він з насторогою ставиться до можливого встановлення в Україні військової влади.

Володимир Зеленський заявив, що українці зараз не хочуть проведення виборів, оскільки це може призвести до окупації території.