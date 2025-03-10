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У Кремлі заявили, що відновлення відносин між РФ і США на стадії «реставрації»

Дмитро Пєсков, Фото: REUTERSДмитро Пєсков, Фото: REUTERS

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що процес відновлення двосторонніх відносин між РФ і США буде «довгим і важким», а наразі країни перебувають лише на початковому етапі цього шляху.

Про це повідомляє російське видання «Интерфакс».

За словами Дмитра Пєскова, Москва і Вашингтон наразі знаходяться «на початковій стадії реставрації двосторонніх відносин».

«Шлях має бути досить довгим і важким, але принаймні два президенти висловили політичну волю в цьому напрямку», — заявив речник Кремля, маючи на увазі Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Він також зазначив, що лідери США та РФ поки що провели лише одну телефонну розмову, проте назвав її «досить конструктивною», щоб сторони продовжували діалог та працювали над вирішенням проблем.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що довіряє президенту РФ Володимиру Путіну та вважає, що з Росією у США «все дуже добре».

Також він заявив, що працює над врегулюванням війни між Росією та Україною, підкресливши, що це «все, про що він зараз думає».

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