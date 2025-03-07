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Трамп прокоментував завершення війни в Україні: «Ми дуже наполегливо працюємо над цим»

Президент США Дональд Трамп. Фото: Getty ImagesПрезидент США Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що працює над врегулюванням війни між Росією та Україною, підкресливши, що це «все, про що він зараз думає».

Про це він заявив сьогодні під час промови з Овального кабінету.

«Ми дуже наполегливо працюємо над цим (врегулюванням війни, – прим.). Це все, про що я зараз думаю. Ми втрачаємо 2 тисячі молодих людей щотижня. У випадку з однією країною більше старіших людей, адже молоді люди загинули», — сказав Трамп.

Мирні переговори

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі. Також Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським жодного разу не сказав, що Європі потрібне місце за столом переговорів щодо України.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення. Він також додав, що не бачить у Трампа готового мирного плану, але передав йому свою готовність до переговорів.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними». 

 

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