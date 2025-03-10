У російсько-українській війні «ні в кого немає карт», — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон хочу зупинити війну між Росією та Україною, адже жодна з них «не мають карт» для мирних переговорів.

Про це він сказав журналістам на борту Air Force One, повертаючись до Вашингтона.

За словами Дональда Трампа, США прагнуть зробити все можливе, щоб змусити Україну «серйозно поставитися» до переговорів. Однак, на думку американського президента», росія також не має переваг для завершення війни.

— Знаєте, я казав, що у них (України, — прим.) немає карт. Насправді ні в кого немає карт. У росії немає карт… Що вам потрібно зробити, то це укласти угоду. Ви повинні припинити вбивства. Це безглузда війна, і ми збираємося її зупинити», — заявив Дональд Трамп.

Він також висловив сподівання на «хороший результат» від переговорів між американською та українською делегаціями в Саудівській Аравії.

— Ми хочемо, щоб вони (українці, — прим.) прагнули миру просто зараз тою мірою, якою повинні. Думаю, зараз вони цього не зробили. Протягом наступних двох-трьох днів стане зрозуміло, — додав президент США, коментуючи умову для підписання угоди про корисні копалини.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна «може не вижити в будь-якому разі», навіть якщо отримуватиме американську допомогу.