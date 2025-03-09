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Трамп про Україну: «Вона може не вижити в будь-якому випадку»

Дональд Трамп. Фото: Andrew Harnik/Getty ImagesДональд Трамп. Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна «може не вижити в будь-якому разі», навіть якщо отримуватиме американську допомогу. 

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, відповідаючи на запитання журналістки щодо припинення підтримки Києва.

«Ну, вона може не вижити в будь-якому випадку, але ви знаєте, що у нас є деякі слабкі місця з Росією. Ви знаєте, що для цього потрібні двоє. Послухайте, цієї війни не повинно було статися, але вона сталася. Тож тепер ми застрягли в тому, що для цього потрібні двоє. Тож тепер ми застрягли в цьому безладі», — сказав він.

За його словами він «був дуже жорсткий з Росією — більш жорсткий, ніж будь-хто інший». А пізніше зазначив, що добре ладнає з Володимиром Путіним.

Трамп також заявив, що Зеленський «забирав гроші» у США при Джо Байдені так само легко, «як цукерки у дитини».

«Він розумний хлопець і він жорсткий хлопець. Він брав гроші у цієї країни при Байдені, як цукерки у дитини. Це було так легко,  з таким самим ставленням. Я не думаю, що він вдячний», — сказав президент США.

Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що працює над врегулюванням війни між Росією та Україною, підкресливши, що це «все, про що він зараз думає».

Суперечка в Овальному кабінеті

Нагадаємо, що зустріч президента України Володимира Зеленського в п’ятницю, 28 лютого, була достроково завершена. Розмова між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом у Білому дому перейшла на підвищені тони.

За інформацією джерел CNN, після того, як завершилась публічна частина розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського, американський президент разом із радниками пішов в окрему кімнату.  Саме тоді Дональд Трамп остаточно вирішив, що Володимир Зеленський «не в тому місці, щоб вести переговори», і доручив Марко Рубіо та раднику з національної безпеки Майку Волтцу передати повідомлення, що український президент має поїхати.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський після зриву підписання угоди про надра у США  подякував Штатам, президенту Трампа і Конгресу.

Також Володимир Зеленський у інтерв’ю Fox News  зазначив, що такі суперечки — недобре для обох сторін, але Президент України не може «змінити наше українське ставлення до росіян» і не хоче, щоб вони далі вбивали українців.

Низка європейських лідерів, а також американські політики висловили підтримку Україні. Польський премʼєр Дональд Туск звернувся до українців та Зеленського в соцмережі Х зі словами: «Дорогий Володимире Зеленський, українські друзі, ви не самотні».

Також президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія —  агресор, а Україна — держава, що зазнала агресії. Також підтримку Києву висловив премʼєр Іспанії Педро Санчес, написавши: «Україна, Іспанія з вами». Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулась до Володимира зі словами: «Будьте сильним, будьте сміливим, будьте безстрашним».

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич після суперечки у Білому домі заявив, що Європі час об’єднуватися навколо України та зміцнювати оборону без ілюзій про «Великого брата».

В свою чергу лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія після суперечки у Білому домі  підтримав президента Володимира Зеленського та наголосив, що глава держави хоче поставити крапку у війні.

Наразі президент США Дональд Трамп після перепалки із президентом України Володимиром Зеленським наказав співробітникам апарату нацбезпеки перевірити, чи може Вашингтон повністю або тимчасово припинити постачання зброї Україні.

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