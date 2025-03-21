Німеччина конфіскувала танкер «тіньового флоту» Росії разом із нафтою на €40 млн, — ЗМІ

Танкер Фото: Reuters

У Німеччині конфіскували танкер Eventin з російського «тіньового флоту». Тепер вантаж близько 100 тисяч тонн сирої нафти вартістю 40 мільйонів євро переходять у власність держави.

Про це повідомляє видання Spiegel.

«Уряд Німеччини вирішив вжити жорстких заходів щодо танкера, який належить таємному тіньовому флоту, за допомогою якого Росія продовжує продавати нафту по всьому світу, попри чинні санкції… митниця заарештувала танкер під панамським прапором Eventin, що стояв на якорі біля берегів Рюгена із середини січня», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за розпорядженням про конфіскацію від Головного митного управління старий танкер і приблизно 100 тисяч тонн сирої нафти вартістю 40 мільйонів євро тепер переходять у власність Німеччини. Крім того, джерела служби безпеки повідомили, що на Eventin буде змінено прапор після відповідного наказу.

Пошкоджений Eventin спочатку дрейфував на північ від Рюгена в середині січня, не в змозі маневрувати. Через безпосередню небезпеку розливу нафти судно відбуксирували у води поруч із Засніцем і вдень і вночі за ним спостерігали берегова охорона та федеральна поліція. З кінця лютого судно занесене ЄС до переліку тіньового флоту Росії.

Раніше повідомлялось, що Велика Британія запровадила санкції до 30 суден російського «тіньового флоту», які займалися транспортуванням нафти і нафтопродуктів на мільярди фунтів стерлінгів. Це стало найбільшим пакетом санкцій.