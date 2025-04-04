У найближчі тижні стане зрозуміло, чи готова Росія до миру, — Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо/ Фото: abcnews.

Влада Росії має у найближчі тижні вирішити, чи готові вони до завершення повномасштабної війни.

Про це держсекретар Марко Рубіо сказав на брифінгу в Брюсселі, трансльованому «Суспільним».

Його запитали, скільки часу треба чекати, щоб побачити, чи готова Росія до припинення війни з Україною. Марко Рубіо відповів, що у найближчі тижні це має з’ясуватись.

«Я думаю, що ми говоримо про тижні. Багато чого вже сталося. Не можу сказати конкретних дат, але ми бачимо, що припинення було декілька разів. Ми ближче до миру, адже сторони розмовляють», — зазначив він.

За словами Марко Рубіо, США бажає завершити війну якомога раніше і має знати, чи хоче цього Росія.

«Якщо ми провинимося завтра і побачимо, що росіяни запускають якусь наступальну операцію, то буде зрозуміло, що вони не зацікавлені у мирі. Ми хочемо знати, чи хочуть вони миру, чи ні. Якщо так, то є спосіб цього досягти. Якщо ні, то ми маємо знати, щоб підігнати нашу політику під це», — додав він.

Нагадаємо, що адміністрація Дональда Трампа останніми днями обговорює можливість того, що Сполучені Штати не зможуть досягти мирної угоди щодо України в найближчі місяці. У зв’язку з цим розробляються нові механізми тиску як на Київ, так і на Москву.

За даними Reuters, після останніх раундів переговорів Білий дім і Держдепартамент дійшли висновку, що Володимир Путін активно чинить опір спробам США укласти довготривалу мирну угоду. У Вашингтоні обговорюють можливі економічні та дипломатичні заходи, які могли б змусити Кремль піти на поступки.

Хоча Трамп неодноразово заявляв, що довіряє Путіну і вважає його налаштованим на мир, останні події змушують Білий дім сумніватися в намірах російського керівництва. В адміністрації розглядають варіанти додаткових санкцій і тарифів, які можуть бути запроваджені проти Росії.

Тим часом у Москві дали зрозуміти, що американські пропозиції щодо завершення війни для них неприйнятні, оскільки не враховують вимог Кремля, які він називає ключовими причинами конфлікту.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон працюватиме над питанням мирних переговорів стільки, скільки буде потрібно. Але їхній успіх залежить не лише від США, а передусім від України та Росії.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявляв, що має певний контроль над ескалацією російсько-української війни та може зупинити Володимира Путіна.