Китай відповів на мита Трампа: підвищив тарифи на американські товари до 84%

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін, фото: Getty Imagеs

Китайська влада оголосила про підвищення мит на американські товари до 84% у відповідь на нові тарифні обмеження, запроваджені Сполученими Штатами.

Про це повідомляє Bloomberg.

Нагадаємо, що з 9 квітня США запровадили додаткові 50% мит на імпорт із Китаю, внаслідок чого повна ставка зросла до 104%.

У Китаї відповіли на ці тарифи й ввели 84% мит для США. Згідно із заявою уряду КНР, ці зміни набудуть чинності 10 квітня.

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Введення мита США

2 квітня 2025 року президент Дональд Трамп оголосив про введення 10% мита на всі імпортні товари, а також про додаткові, вищі тарифи для деяких країн, зокрема 34% для Китаю та 20% для Європейського Союзу. Ці заходи спричинили занепокоєння серед міжнародних партнерів та викликали побоювання щодо можливого зростання інфляції та уповільнення економічного зростання.​

Крім того, Китай заявив про готовність протистояти торговельній війні зі США, підкресливши, що не існує переможців у таких конфліктах. Представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь зазначив, що останні тарифні заходи США не сприяють серйозному діалогу між країнами.​

Своєю чергою Дональд Трамп оголосив про 54% мито на увесь китайський імпорт. У відповідь Китай повідомив, що з 10 квітня запроваджує 34% тарифів на імпорт зі США. Це викликало обурення з боку Трампа, який пообіцяв додаткові обмеження, якщо Пекін не відступить.

Також Міністерство економіки України розглядає можливість перегляду торговельних умов зі США після запровадження американських мит на українські товари. Там зазначили, що ситуація є непростою, але не критичною.

Слід зазначити, Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що близько 70 країн звернулися до Сполучених Штатів з метою обговорення запроваджених президентом Дональдом Трампом тарифів.