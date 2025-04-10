У Стамбулі розпочались переговори США та Росії щодо дипломатичних місій

У Стамбулі 10 квітня розпочались переговори США та Росії щодо роботи посольств. Ілюстраційне фото: Reuters

У четвер, 10 квітня, делегації США і Росії прибули на переговори в Стамбул для нормалізації роботи своїх дипломатичних місій.

Про це повідомляє Reuters, пише «Європейська правда».

Видання зазначає, що журналісти зафіксували, як кілька автомобілів в'їжджають до будівлі російського консульства в центрі Стамбула. Переговори очолять новий посол Росії у Вашингтоні Александр Дарчієв і заступник помічника держсекретаря США Соната Коултер.

Також зазначили, що основна увага переговорів зосереджена на відновленні роботи дипломатичних місій після того, як багаторічні сварки, взаємні звинувачення в залякуванні і навіть заморожування дипломатичної власності ускладнили відносини між двома ядерними державами.

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«Україна не стоїть, абсолютно не стоїть на порядку денному. Ці переговори зосереджені виключно на роботі наших посольств, а не на нормалізації двосторонніх відносин в цілому, що може відбутися, як ми вже зазначали, лише після встановлення миру між Росією і Україною», — заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

Нагадаємо, що Дональд Трамп вже висловив невдоволення через інтенсивні обстріли України з боку Росії.

Раніше держсекретар Марко Рубіо заявив, що влада Росії має у найближчі тижні вирішити, чи готові вони до завершення повномасштабної війни. За словами Марко Рубіо, США бажає завершити війну якомога раніше і має знати, чи хоче цього Росія.

Слід зазначити, що адміністрація Дональда Трампа останніми днями обговорює можливість того, що Сполучені Штати не зможуть досягти мирної угоди щодо України в найближчі місяці. У зв’язку з цим розробляються нові механізми тиску як на Київ, так і на Москву.

За даними Reuters, після останніх раундів переговорів Білий дім і Держдепартамент дійшли висновку, що Володимир Путін активно чинить опір спробам США укласти довготривалу мирну угоду. У Вашингтоні обговорюють можливі економічні та дипломатичні заходи, які могли б змусити Кремль піти на поступки.

Хоча Трамп неодноразово заявляв, що довіряє Путіну і вважає його налаштованим на мир, останні події змушують Білий дім сумніватися в намірах російського керівництва. В адміністрації розглядають варіанти додаткових санкцій і тарифів, які можуть бути запроваджені проти Росії.

Тим часом у Москві дали зрозуміти, що американські пропозиції щодо завершення війни для них неприйнятні, оскільки не враховують вимог Кремля, які він називає ключовими причинами конфлікту.