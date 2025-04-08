Трамп стурбований зростанням обстрілів України з боку Росії

Дональд Трамп, фото: mezha.net

Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення через інтенсивні обстріли України з боку Росії.

Про це він заявив під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в Овальному кабінеті.

Американський лідер наголосив, що його турбує масштаб бомбардувань, які останнім часом значно посилилися. Він охарактеризував ситуацію як «дуже погану».

Дональд Трамп також повідомив, що Сполучені Штати підтримують перемовини з обома сторонами конфлікту — як з Україною, так і з Росією, — з метою досягнення мирного врегулювання. Водночас він підкреслив, що не може залишитися байдужим до активних атак, які тривають уже близько тижня.

Реклама

— Я не знаю, що там відбувається. Це не дуже хороша ситуація. Тому ми зустрічаємося з Росією, ми зустрічаємося з Україною. І ми ніби як наближаємося до цього. Але я не в захваті від усіх цих бомбардувань, які відбуваються останній тиждень або близько того. Жахливо. Це жахливо, — наголосив він.

Раніше держсекретар Марко Рубіо заявив, що влада Росії має у найближчі тижні вирішити, чи готові вони до завершення повномасштабної війни. За словами Марко Рубіо, США бажає завершити війну якомога раніше і має знати, чи хоче цього Росія.

Слід зазначити, що адміністрація Дональда Трампа останніми днями обговорює можливість того, що Сполучені Штати не зможуть досягти мирної угоди щодо України в найближчі місяці. У зв’язку з цим розробляються нові механізми тиску як на Київ, так і на Москву.

За даними Reuters, після останніх раундів переговорів Білий дім і Держдепартамент дійшли висновку, що Володимир Путін активно чинить опір спробам США укласти довготривалу мирну угоду. У Вашингтоні обговорюють можливі економічні та дипломатичні заходи, які могли б змусити Кремль піти на поступки.

Хоча Трамп неодноразово заявляв, що довіряє Путіну і вважає його налаштованим на мир, останні події змушують Білий дім сумніватися в намірах російського керівництва. В адміністрації розглядають варіанти додаткових санкцій і тарифів, які можуть бути запроваджені проти Росії.

Тим часом у Москві дали зрозуміти, що американські пропозиції щодо завершення війни для них неприйнятні, оскільки не враховують вимог Кремля, які він називає ключовими причинами конфлікту.

За словами Марко Рубіо, Вашингтон працюватиме над питанням мирних переговорів стільки, скільки буде потрібно. Але їхній успіх залежить не лише від США, а передусім від України та Росії.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявляв, що має певний контроль над ескалацією російсько-української війни та може зупинити Володимира Путіна.