Ільюк підтримав масовий розпродаж 114 об'єктів міського майна Миколаєва, щоб передати гроші військовим

Депутат Артем Ільюк. Архівне фото з відкритих джерел

Позафракційний депутат Миколаївської міської ради Артем Ільюк, обраний від забороненої «Опозиційної платформи — за життя», запропонував передати кошти з продажу обʼєктів комунальної власності на підтримку української армії.

З такою пропозицією він виступив під час онлайн-сесії Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Мова йде про продаж через аукціон 114 об’єктів комунального майна. Артем Ільюк запропонував міському голові внести в проєкт рішення інформацію про те, що всі гроші з приватизації підуть на підтримку ЗСУ.

— В наш час головне наше питання — це підтримка Збройних сил та сил оборони. Ми з вами спілкувалися на цю тему, всі кошти, на мою думку, було б бажано відправити на підтримку ЗСУ і Сил оборони. Ми можемо це прописати в рішенні, чи це буде у вас інше пропозиції, і чи можемо ми взагалі в рамках закону це зробити. Я думаю, що це найголовніше, і просто поясніть, як ви це бачите. Тут просто дуже важливо, щоб і миколаївці, і наші захисники почули наш посил, що в тяжкі часи, коли в нас з бюджетом є проблема, ми вирішуємо кошти направити на Сили оборони. Я думаю, що публічних заяв зараз буде достатньо, щоб ми потім всі ці рішення реалізували, — запропонував Артем Ільюк.

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У відповідь на це міський голова Олександр Сєнкевич відповів, що дане рішення може бути вирішено сесію.

Однак зазначимо, що під час голосування депутати міськради не змогли ухвалити рішення про продаж через аукціон 114 об’єктів комунального майна.

Мораторій на приватизацію комунального майна

Мер Миколаєва нагадав, як у 2016 році він ветував рішення міськради про приватизацію 20 об’єктів.Він зазначив, що тепер питання щодо приватизації будуть вирішуватись на аукціонах, і переможе той, хто запропонує найбільшу вартість.

Ще у 2017 році між Миколаївською міською радою та державним підприємством «Сетам» було підписано меморандум для публічного проведення аукціонів з продажу комунального майна.

У 2021 році в Миколаєві розпочався процес здачі в оренду та продаж комунального майна через систему публічних закупівель ProZorro. Віцемер Миколаєва Віталій Луков у червні 2021 року розказав про те, що у Миколаєві є близько 3,5 тисячі об'єктів нерухомості, які належать громаді. З них приблизно 1200-1300 можуть передаватись в оренду. Решта міста використовує для своєї діяльності охорону здоров'я, освіту, розміщення держустанов тощо. За словами заступника міського голови, такі аукціони допомогли підняти вартість оренди приміщень у десятки разів.

Також у 2021 році на сайті Миколаївської міськради з’явився проєкт рішення про приватизацію через аукціон 117 об’єктів комунальної власності, серед яких — господарчі приміщення, будівлі колишніх котелень, медзакладів, а також підвали.

Водночас у січні 2024 року міський голова констатував, що Миколаєву вже «не далеко» до приватизації майна, щоб наповнити бюджет. У травні 2024 року мер Миколаєва розповів, що працює разом з депутатами над можливістю продажу комунального майна через аукціони.

В березні 2025 року в міськраді повідомили, що планують продати 114 об’єктів комунального майна через аукціон. Серед них — колишні котельні, архітектурні пам’ятки та нежитлові приміщення.