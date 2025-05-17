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Глава МЗС Польщі: «Країна, яка могла б поставити Путіна на місце — Китай»

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: getty imagesМіністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: getty images

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Китай — це країна, яка здатна «поставити на місце» президента РФ Володимира Путіна і сприяти завершенню війни в Україні.

Про це він заявив в інтерв’ю Tagesspiegel.

«Країна, яка могла б закінчити війну й поставити Путіна на його місце, — це Китай», — заявив Радослав Сікорський.

За його словами, РФ наразі є економічним васалом КНР, і якби Китай пригрозив торговельним ембарго – Росія була б змушена підкоритися. 

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«Однак на даний момент це малоймовірно», — додав МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Також він прокоментував перемовини української та російської делегацій у Стамбулі, зазначивши, що Туреччина «грає в дуже розумну гру», — вона постачає Україні озброєння, але водночас приймає мільйони туристів з Росії.

«Ми всі не хотіли витрачати так багато на оборону — Путін змушує нас це робити... Путін серйозно ставиться до свого наміру захопити всю Україну. Він все ще переконаний, що може перемогти», — сказав глава Радослав Сікорський.

Перемовини Росії і України у Туреччині

Президент РФ Володимир Путін 11 травня заявив про бажання відновити прямі переговори з Україною, які припинилися наприкінці 2022 року. Він також повідомив, що планує звернутися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з пропозицією організувати перемовини.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо прямих переговорів, назвавши її «хорошим знаком». Однак Володимир Зеленський підкреслив, що для реального початку діалогу з Росією спершу необхідне припинення вогню. Згодом він наголосив, що чекає саме на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним в Туреччині.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Ердоган прийняв пропозицію президента Росії Володимира Путіна провести переговори між Україною та РФ у Стамбулі 15 травня.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що поки не має інформації про те, чи з’явиться російський президент Володимир Путін на переговорах. Водночас він не відкинув можливості власної участі у цьому заході.

Пізно ввечері 14 травня Кремль затвердив офіційний список представників Росії для участі в мирних переговорах з Україною, але президента РФ Володимира Путіна серед делегатів немає.

В день переговорів Володимир Зеленський заявив, що українська делегація прибула на перемовини в Анкару у повному складі та готова до реальних рішень щодо досягнення справедливого миру. Натомість склад російської делегації поки невідомий і, за словами глави держави, нагадує «бутафорський рівень».

Після переговорів президент України Володимир Зеленський прокоментувавпереговорний процес із Росією, заявивши, що Україна готова зробити всі кроки для завершення війни та закликав Володимира Путіна надати делегації РФ повноваження для ухвалення рішень.

Пізніше стало відомо, що Україна та Росія під час переговорів у Стамбулі обговорювали припинення вогню та обмін військовополоненими у форматі «тисяча на тисячу».

Однак українська і російська сторони домовилися про повторну зустріч під час переговорів у Стамбулі 16 травня.

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