«Комунікують з НСЗУ та залучають гуманітарну допомогу», — у Сєнкевича відповіли, чому не можна скорочувати міськздоров‘я у Миколаєві

Міська влада Миколаєва не бачить підстав для скорочення управління охорони здоров‘я, фото МикВісті

Заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров пояснив, що управління охорони здоров‘я міста займається важливими питаннями, пов‘язаними з координацією роботи усієї медичної галузі міста, комунікує з Національною службою здоров‘я та залучає донорську підтримку.

Так віцемер Миколаєва пояснив, чому міська влада не розглядає питання про можливе скорочення штату управління охорони здоров‘я, відповідаючи на питання журналістів під час брифінгу, який відбувся 23 травня, пишуть «МикВісті».

Як відомо, у Миколаєві хочуть ліквідувати пʼять Центрів первинної медико-санітарної допомоги шляхом приєднання до двох діючих інших. Рішення, яке планують винести на розгляд депутатів міськради, передбачає приєднання пʼяти поліклінік до двох інших — №2 та №3. Зокрема, до центру №2 планують приєднати поліклініку №1 і №7, а до центру №3 — №4, №5 і №6. При цьому зазначено, що мережа амбулаторій і обсяг медичних послуг мають зберегтися.

Зокрема, за словами віцемера Анатолія Петрова утримання адміністративно-господарчого штату в цих Центрах коштує щорічно близько 20 мільйонів гривень. Це близько 3 мільйонів гривень на рік на кожний ЦПМСД, де окрім лікарів також працюють директор, бухгалтери, технічні спеціалісти, прибиральники тощо.

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Анатолій Петров заявив, що управління охорони здоров‘я Миколаєва і так має мінімальний штат — усього 14 осіб, з яких 11 — фахівці. І додав, що ці працівники забезпечують комунікацію з МОЗ, НСЗУ, донорами, а також координують роботу понад 6 тисяч медиків міста. Зазначимо, що фонд оплати праці міськздоров‘я у 2025 році складає 4,8 мільйона гривень з бюджету Миколаєва.

— Дивіться управління Миколаївської міської ради, ті які підпорядковані безпосередньо мені як заступнику, воно дуже малі. Сьогодні в управлінні охорони здоров'я із технічним персоналом з водієм і технічкою всього 14 штатних одиниць. Фахівців 11. Але ці фахівці, дивіться, галузь дуже велика. Можемо рахувати. 39 амбулаторій, 7 центрів, 8 поліклінік, 7 стаціонарів, де працює тільки 1200 майже лікарів і медичного персоналу із медсестрами близько 4 тисяч. Плюс всього штат 5 і 6 тисяч людей. Далі, співпраця управління охорони здоров'я з Національною службою здоров'я, з Міністерством охорони здоров'я. Це має бути постійна комунікація, щоб ми отримували розвиток і прогрес у розвитку галузі охорони здоров'я міста. Далі, статистична звітність, робота з донорами. Ми можемо сьогодні говорити, що заклади охорони здоров'я за участі управління провели більше 200 зустрічей з міжнародними організаціями. Залучили медичне обладнання близько на мільярд гривень. І виконали ремонтні роботи близько на 700 тисяч гривень. Це тільки донорські кошти. І сьогодні ця робота продовжується, – сказав Анатолій Петров.

Про ідею скоротити центри первинної медичної допомоги стало відомо ще на початку червня 2024 року. За розпорядженням міського голови Олександра Сєнкевича створили робочу групу для аудиту їх економічної ефективності. Керівниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай у коментарі «МикВісті» тоді повідомила, що реорганізувати сім центрів первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві планують за дорученням Національної служби здоров'я та Міністерства охорони здоров’я. Однак в НСЗУ «МикВісті» повідомили, що не давали рекомендацій з «оптимізації» поліклінік, а в МОЗ запевнили, що ця ідея — це місцева ініціатива, а не рекомендація. Пізніше мер Миколаєва у відеозверненні до містян пояснив, що скорочення не стосуватимуться лікарів, звільнять адміністративний персонал.

Тоді депутати міської ради не підтримали таку ініціативу, а згодом секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько заявив, що скорочення кількості Центрів первинної медико-санітарної допомоги відбудеться вже 2025 року.

Колектив Центру первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) №1 у Миколаєві звернувся до голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, мера міста Олександра Сєнкевича та Національної служби здоров’я із закликом дати оцінку діям міського управління охорони здоров’я, яке хоче ліквідувати прибуткові сімейні амбулаторії. Медики заявляють про психологічний тиск, масові звільнення та руйнівні наслідки цього рішення для пацієнтів і міської системи охорони здоров’я.Коментуючи незгоду медиків з реорганізацією, начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай нагадала, що деякі з керівників Центрів первинної медико-санітарної допомоги тимчасові і можуть не мати потрібної кваліфікації.

Реорганізація лікарень Миколаєва

Як відомо, управління охорони здоров’я Миколаєва вийшло з ініціативою про зменшення кількості лікарень у місті з шести до трьох, об’єднавши їх. Окрім об’єднання лікарень, під реформу потрапить також пологовий будинок №3, який на відміну від інших міських пологових, які ще торік були приєднані до лікарень та стали відділеннями, залишався самостійною юридичною особою.

Лікарню швидкої медичної допомоги (ЛШМД) та лікарню №4 планують приєднати до лікарні №1;

Пологовий будинок №3 та дитячу лікарню №2 — до лікарні №3 (Дубки);

Лікарні №5 (Корабельний район) реформа не торкнеться.

Начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай під час засідання комісії пояснила, що необхідність проведення реорганізації та об’єднання великих лікарень у Миколаєві цього року, зумовлена вимогами Національної служби здоров’я України щодо фінансування у повному об’ємі за надані медичні послуги.

Голова депутатської комісії з питань законності Миколаївської міської ради, депутат від «Європейської Солідарності» Олена Кісельова висловила різку критику щодо планів з реорганізації медичної мережі міста.

Оптимізація пологових будинків у Миколаєві

Як відомо, у травні 2023 року у Миколаєві міська влада почала вивчати питання об'єднання пологових будинків. У місті спостерігалось скорочення кількості пологів. 31 липня 2023 року Миколаївська міська рада прийняла рішення про про реогранізацію пологових будинків №1 та №2 — їх приєднали до міської лікарні №1 та міської лікарні №3 відповідно. Очільниця міського управління охорони здоров‘я Ірина Шамрай, пояснюючи необхідність проведення реорганізації медзакладів, заявляла, що за останні 7 років кількість вагітних у Миколаєві зменшилась у 5 разів.

Під скорочення через фактичну ліквідацію пологового будинку №2 в Миколаєві потрапили 42 людини. Колектив пологового будинку №2 назвав помилковим рішення міської влади щодо фактичної ліквідації та збереження у місті лише одного профільного медзакладу.





