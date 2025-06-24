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Зеленський: Україна потрібна НАТО, але членство наразі недосяжне

Володимир Зеленський на зустрічі із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, 2023 рік. Фото: Офіс ПрезидентаВолодимир Зеленський на зустрічі із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, 2023 рік. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має бути частиною НАТО, адже є важливим і вигідним союзником для Альянсу. Водночас він визнав, що на даний момент вступ до НАТО є неможливим.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News.

На думку глави держави, Альянс лише виграє від партнерства з Україною. Адже країна має не лише озброєння, яке відповідає стандартам НАТО, а й сучасні технології, яких досі немає у деяких членів. Все це, за словами Зеленського, значно посилює обороноздатність блоку.

Президент також нагадав, що Україна має десятирічний досвід війни — не лише на полі бою, а й у сфері економіки, кібербезпеки, банківській системі та енергетиці. Тому, наголосив він, членство нашої держави в НАТО є не просто перспективою, а взаємовигідною необхідністю.

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— Йдеться не лише про поле бою. Це і економіка, це виживання, це кібератаки, це банківська система, енергетичний сектор, — сказав Володимир Зеленський.

Разом з тим він зазначив, що нині вступ до Альянсу неможливий. Він також розкритикував повільне зростання оборонних витрат серед країн-членів НАТО на тлі загроз з боку Росії.

Окрім того, президент висловив сподівання на зустріч із Дональдом Трампом під час саміту НАТО, який відбудеться у вівторок і середу в Гаазі.

Нагадаємо, що міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що країна, яка прийматиме червневий саміт НАТО, працює над можливістю залучити президента України Володимира Зеленського до участі в заході. Водночас участь українського лідера, ймовірно, не передбачає його присутності на пленарному засіданні з лідерами 32 країн-членів Альянсу.

Брекельманс зазначив, що для Нідерландів президент України завжди залишається бажаним гостем, хоча формат участі наразі остаточно не визначений. Він також підтвердив, що перспектива членства України в НАТО залишається «незворотною», попри застереження з боку США.

Нагадаємо, що Білий дім подав пропозицію до Державного департаменту США щодо масштабного скорочення витрат, що може призвести до фактичного припинення фінансування таких організацій, як НАТО, ООН та ще близько 20 міжнародних інституцій.

Слід також зазначити, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає втрату своїх територій, проте готова до дипломатичних рішень щодо їхнього повернення, якщо стане членом НАТО.

Раніше Анджей Дуда провів зустріч із новообраним президентом Каролем Навроцьким. Однією з тем було питання вступу України до НАТО.

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