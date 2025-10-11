  • субота

Миколаїв підписав угоду про побратимство з містом Сантьяго-де-Калі в Колумбії

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Архівне фото: «МикВісті»Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Архівне фото: «МикВісті»

Миколаїв підписав угоду про побратимство з містом Сантьяго-де-Калі в Колумбії.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Сантьяго-де-Калі — одне з найбільших міст Колумбії, відоме своєю культурою, університетами та сучасною інфраструктурою. Угода передбачає співпрацю у сфері міського управління, поводження з відходами, збереження історичної спадщини та залучення громади до розвитку міста.

«Попри тисячі кілометрів відстані, наші міста мають багато спільного: прагнення до розвитку, стійкості та створення комфортного простору для людей», — зазначив Олександр Сєнкевич.

Сантьяго-де-Калі стало 29-м містом-партнером Миколаєва. Від початку повномасштабного вторгнення Україну місто підписало 17 нових угод про побратимство.

Нагадаємо, Королівство Данія розглядає можливість використати територію державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод» (в минулому завод імені 61 комунара, — прим.) під суспільний простір.

