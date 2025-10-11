Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Архівне фото: «МикВісті»

Миколаїв підписав угоду про побратимство з містом Сантьяго-де-Калі в Колумбії.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Сантьяго-де-Калі — одне з найбільших міст Колумбії, відоме своєю культурою, університетами та сучасною інфраструктурою. Угода передбачає співпрацю у сфері міського управління, поводження з відходами, збереження історичної спадщини та залучення громади до розвитку міста.

«Попри тисячі кілометрів відстані, наші міста мають багато спільного: прагнення до розвитку, стійкості та створення комфортного простору для людей», — зазначив Олександр Сєнкевич.

Сантьяго-де-Калі стало 29-м містом-партнером Миколаєва. Від початку повномасштабного вторгнення Україну місто підписало 17 нових угод про побратимство.

