Одеса виділить додаткові $69 млн допомоги постраждалим від негоди 30 вересня

В Одесі виділили понад ₴126 млн допомоги постраждалим від негоди. Фото: СуспільнеОдеса виділить додаткові 69 млн грн для допомоги постраждалим від зливи 30 вересня. Фото: Суспільне

В Одесі планують додатково виділити 68,5 мільйонів гривень допомоги місцевим мешканцям, які постраждали від сильної зливи 30 вересня.

Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

«Плануємо збільшити фінансування на 68,5 мільйонів гривень для надання матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха 30 вересня в Одесі», — зазначив він.

За словами Сергія Лисака, під час засідання виконкому депутати ОМР також підтримали рішення про збільшення резервного фонду ще на 32 мільйони гривень. Ще 100 мільйонів гривень закладуть під час сесії міської ради.

«Його буде збільшено для того, щоб надалі мати можливість оперативно перерозподіляти кошти, в тому числі, на матеріальну допомогу одеситам, які постраждали від збройної агресії, стихійних лих або інших непередбачуваних подій», — пояснив очільник МВА.

Негода в Одесі 30 вересня

В Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працювали добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.

Вже у середу, 1 жовтня, стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

Після чого, Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин.

Четвер, 2 жовтня, на Одещині оголосили Днем жалоби у зв’язку із загибеллю дев’яти людей через стихійне лихо.

За попередніми даними, у всіх районах міста підтоплені 286 приватних і 384 багатоквартирні будинки.

2 жовтня в Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи після негоди. Загинуло 10 людей, понад 380 вдалося врятувати.

Загалом в Одесі після негоди пошкоджено майже 800 будинків.

