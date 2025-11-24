Кремль нічого не знає про переговори в Женеві та новий мирний план, — Пєсков

Речник президента РФ Дмитро Пєсков. Ілюстраційне фото: УНІАН

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не отримував інформації про перебіг переговорів у Женеві за участі України, США та країн ЄС.

Про це він повідомив російському агентству «РИА Новости».

За його словами, російська сторона наразі не отримувала жодної інформації про переговори в Женеві.

Однак він додав, що у Кремлі «уважно стежать» за повідомленнями медіа, які «рясно надходили протягом останніх днів». Також у москві не знають, який текст плану був розроблений у ході цих контактів у Женеві.

Водночас він зауважив, що не бажає обговорювати план США щодо України через ЗМІ, бо вважає це «неможливим і некоректним».

Раніше у Росії також стверджували, що офіційно не отримували від США нових пропозицій щодо завершення війни проти України.

Нагадаємо, на зустрічі представників США та України в Женеві сторони погодили оновлений та доопрацьований рамковий документ щодо миру.

28-пунктний «мирний план» від США

Новий американський «мирний план» щодо врегулювання російсько-української війни почали напрацьовувати під час неформальних перемовин представників США та Росії в Маямі наприкінці минулого місяця. У результаті документ із 28 пунктів обговорили спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф та російський перемовник Кирило Дмитрієв.

За даними Financial Times, план передбачає низку вимог до України, зокрема відмову від решти територій Донбасу, включно з районами, які нині контролює Київ, а також суттєве — удвічі — скорочення чисельності Збройних сил. Крім того, проєкт містить пропозицію відмовитися від ключових видів озброєння та погодитися на обмеження американської військової допомоги. Документ також передбачає визнання російської мови другою державною та надання офіційного статусу Російській православній церкві.

Пізніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для припинення війни «обом сторонам» доведеться піти на «необхідні поступки».

Медіа також повідомляли, що в одному з пунктів плану, нібито схваленого Дональдом Трампом, міститься пропозиція передати Росії повний контроль над Донбасом в обмін на орендну плату.

Письмовий варіант документа президенту Володимиру Зеленському передав міністр армії США Ден Дрісколл. Зеленський наголосив, що це лише бачення американської сторони, а не узгоджена угода, і окреслив так звані «червоні лінії» України.

Серед основних положень запропонованого плану:

Крим, Донецька та Луганська області де-факто визнаються російськими, у тому числі й США.

Лінія фронту в Херсонській і Запорізькій областях фіксується як фактичний кордон.

Відведення ЗСУ з частини Донеччини та створення демілітаризованої буферної зони.

Відмова від вступу до НАТО, закріплена в Конституції України, та гарантія Альянсу не розглядати членство Києва в майбутньому.

Обмеження чисельності української армії до 600 тисяч військових.

Поетапне зняття санкцій із Росії та можливість економічної співпраці між США та РФ.

Запорізька АЕС переходить під контроль МАГАТЕ, а вироблена електроенергія розподіляється порівну між Україною та Росією.

Повна амністія для всіх сторін за дії, вчинені під час війни.

Проведення виборів в Україні через 100 днів після укладення угоди.

Створення «Ради миру» на чолі з Дональдом Трампом, яка має контролювати виконання домовленостей.

Окремо документ включає масштабний інвестиційний пакет для відбудови України, створення фондів розвитку, фінансування інфраструктурних проєктів, а також повернення Росії до світової економіки та можливе відновлення її участі у форматі G8.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що за цим планом і США, і Україна, і Росія «отримають більше, ніж повинні будуть віддати».

Водночас російська сторона стверджує, що офіційних пропозицій від США щодо завершення війни не отримувала.