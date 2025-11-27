Зеленський анонсував наступного тижня важливі перемовини: Не тільки в нашої делегації, а й у мене

Володимир Зеленський и Дональд Трамп. Ілюстративне фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наприкінці тижня українська та американська делегації проведуть зустріч для подальшого узгодження пунктів мирного плану, напрацьованого під час перемовин у Женеві. Мета — довести документ до форми, яка відкриє шлях до миру та реальних гарантій безпеки.

Про це глава держави заявив у своєму вечірньому зверненні 27 листопада.

Зеленський наголосив, що українська делегація добре підготовлена й постійно координує дії з американською стороною та європейськими партнерами. Він також підкреслив, що успіхи на фронті безпосередньо впливають на результативність дипломатичних зусиль.

Президент зазначив, що агресивні дії РФ стали очевидними для всіх сусідів. Саме тому, за його словами, міжнародні партнери розуміють важливість підтримки України.

— Ми чітко побачили, що від Росії не можна очікувати нічого, крім знищення. І не тільки ми це побачили: кожен у Європі, кожен сусід Росії — від Фінляндії до Казахстану та Японії. Відповідно, всі розуміють, що треба робити для захисту, і саме український захист позицій — ключове завдання наше й усіх наших партнерів, — сказав Володимир Зеленський.

Зеленський також анонсував новий блок важливих переговорів уже наступного тижня.

— Будуть важливі перемовини не тільки в нашої делегації, а й у мене, і ми готуємо твердий ґрунт для таких перемовин. Україна стоятиме на ногах міцно, — зазначив президент.

Про мирний план США

За даними Financial Times, документ передбачає низку обмежень для України: відмову від частини Донбасу, скорочення чисельності ЗСУ, обмеження озброєння та американської військової допомоги. План також містить положення про визнання російської мови другою державною та надання офіційного статусу Російській православній церкві.

Пізніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для припинення війни «обом сторонам» доведеться піти на «необхідні поступки». Медіа також повідомляли, що в одному з пунктів плану, нібито схваленого Дональдом Трампом, міститься пропозиція передати Росії повний контроль над Донбасом в обмін на орендну плату.

Письмовий варіант документа президенту Володимиру Зеленському передав міністр армії США Ден Дрісколл. Зеленський наголосив, що це лише бачення американської сторони, а не узгоджена угода, і окреслив так звані «червоні лінії» України.

Документ також передбачає інвестиційний пакет для відбудови України та повернення Росії до світової економіки. Речниця Білого дому Керолайн Лівітт зазначила, що за цим планом всі сторони «отримають більше, ніж повинні будуть віддати».

Водночас російська сторона стверджує, що офіційних пропозицій від США щодо завершення війни не отримувала.

22 листопада президент США Дональд Трамп посилив тиск на президента України Володимира Зеленського, заявивши, що той може або погодитися на мирну пропозицію Білого дому до Дня подяки 27 листопада, або «продовжувати битися від усього свого маленького серця».

Згодом Володимир Зеленський зазначив, що перелік кроків у межах «мирного плану» став практичнішим — кількість пунктів скоротилася, «уже не 28», і чимало пропозицій України було враховано. Президент додав, що робота над фінальним документом триває.

Водночас народний депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко, заявив, що нинішній момент є «найгіршим за всю війну» для ведення переговорів. За його словами, наразі Україна перебуває у «програшній позиції».

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна та Сполучені Штати готують чергову зустріч переговорних команд для обговорення мирного плану.