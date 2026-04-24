«Перетворилися на вигрібні ями», — Туреччина забороняє соцмережі для дітей до 15 років

У Туреччині обмежать доступ дітей до соцмереж.

Парламент Туреччини ухвалив законопроєкт, який передбачає обмеження доступу до соціальних мереж для дітей віком до 15 років.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Associated Press.

Згідно з документом, соцмережі повинні запровадити перевірку віку, інструменти батьківського контролю та оперативніше реагувати на шкідливий контент. Також дітям до 15 років заборонять створювати акаунти.

Рішення ухвалили після стрілянини у школі в місті Кахраманмараш, де 14-річний підліток убив дев’ятьох учнів і вчителя. Правоохоронці вивчають його активність у мережі, щоб з’ясувати мотиви нападу. Закон ще має підписати президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

— Ми живемо в період, коли деякі додатки для обміну цифровим контентом розбещують уми наших дітей, а соціальні мережі, відверто кажучи, перетворилися на вигрібні ями, — сказав Реджеп Таїп Ердоган.

Водночас опозиційна Республіканська народна партія розкритикувала ініціативу, заявивши, що дітей слід захищати «не заборонами, а політикою, заснованою на правах».

Раніше турецький орган із захисту персональних даних розпочав перевірку шести великих соціальних мереж, щоб з’ясувати, як вони обробляють особисті дані дітей. Ініціатива спрямована на захист дітей від можливих ризиків у цифровому середовищі.

Також у Європейському Союзі повідомляли, що завершили технічну розробку застосунку, який дозволить перевіряти вік користувачів перед доступом до окремих вебсайтів. Його масове впровадження планують розпочати найближчим часом.