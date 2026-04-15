ЄС запускає застосунок для перевірки віку користувачів в інтернеті

Європейський Союз завершив технічну розробку застосунку, який дозволить перевіряти вік користувачів перед доступом до окремих вебсайтів. Його масове впровадження планують розпочати найближчим часом.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає «Європейська правда».

За її словами, новий інструмент має на меті захист дітей в онлайн-середовищі.

«Наш обов'язок – захищати наших дітей в онлайн-світі так само, як ми робимо це в офлайн-світі… Наш європейський застосунок для перевірки віку технічно готовий і незабаром буде доступний для використання громадянами», — заявила вона.

Застосунок працюватиме за принципом підтвердження віку під час доступу до онлайн-платформ — подібно до того, як у магазинах перевіряють вік при купівлі алкоголю. Користувачам потрібно буде завантажити додаток і внести дані паспорта або ID-картки, після чого система автоматично підтверджуватиме їхній вік.

У Єврокомісії запевняють, що сервіс відповідатиме високим стандартам конфіденційності та передаватиме лише інформацію про вік без розкриття особистих даних.

Очікується, що першими застосунок інтегрують Франція, Данія, Греція, Італія, Іспанія, Кіпр та Ірландія.

Урсула Фон дер Ляєн також зазначила, що при розробці використали досвід створення COVID-застосунків, які свого часу впровадили десятки країн.

