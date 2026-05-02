 Російська влада заборонила термінали Starlink

  • субота

    2 травня, 2026

  • 12.8°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 2 травня , 2026 субота

  • Миколаїв • 12.8° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Росії на пів року заборонили ввозити термінали Starlink

Starlink, фото: Reuters

Російська влада запровадила заборону на ввезення іноземних пристроїв для супутникового звʼязку, під яку підпадають і термінали Starlink.

Про це йдеться у відповідній постанові, яку 29 квітня підписав голова уряду Михайло Мішустін, передає російська служба «Радіо Свобода».

Документ забороняє імпорт радіоелектронних засобів, призначених для передачі та прийому сигналів від космічних обʼєктів звʼязку, зокрема супутників, якщо вони не мають дозволу державної комісії з радіочастот.

У постанові вказано, що метою заборони є «захист національної безпеки» РФ. Вона діятиме шість місяців після набрання постановою чинності.

Starlink офіційно не працює в Росії, але російська армія використовувала його термінали, щоб запускати дрони по Україні. Ці пристрої потрапляють до РФ через треті держави.

Нагадаємо, що в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали супутникового звʼязку Starlink. Усе інше буде відключено, щоб унеможливити їхнє використання Росією.

Реклама
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

