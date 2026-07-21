Латвія до кінця вересня розмістить на кордоні з РФ системи виявлення дронів

Міністр оборони Латвії доручив посилити захист кордону від дронів. Фото: inforesist.org

Міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс доручив до кінця вересня розгорнути на східному кордоні країни радіолокаційні системи та засоби виявлення безпілотників, щоб посилити захист від дронів.

За словами міністра, перед розгортанням обладнання його необхідно підготувати та інтегрувати в загальну систему оборони, пише Delfi.

Також Латвія планує закупити додаткові радари та системи управління й командування.

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Райвіс Мелніс повідомив, що зараз тривають переговори з однією з країн щодо придбання необхідного обладнання. Назву держави він не уточнив.

За планом Міністерства оборони Латвії, до кінця вересня весь східний кордон країни мають прикрити взаємоінтегровані автоматизовані системи протидії безпілотникам.

Наразі на одній із ділянок кордону вже працює автоматизована система, яку використовують для тестування її можливостей і перевірки рішень у реальних умовах.

Нагадаємо, що Латвія планує побудувати спільний з Україною завод із виробництва безпілотників поблизу кордону з Росією.