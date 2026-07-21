 Латвія до кінця вересня розмістить на кордоні з РФ системи виявлення дронів

  • вівторок

    21 липня, 2026

  • 21.6°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 21 липня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 21.6° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Політика 21:37, 21 липня, 2026

Латвія до кінця вересня розмістить на кордоні з РФ системи виявлення дронів

Міністр оборони Латвії доручив посилити захист кордону від дронів. Фото: inforesist.orgМіністр оборони Латвії доручив посилити захист кордону від дронів. Фото: inforesist.org

Міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс доручив до кінця вересня розгорнути на східному кордоні країни радіолокаційні системи та засоби виявлення безпілотників, щоб посилити захист від дронів.

За словами міністра, перед розгортанням обладнання його необхідно підготувати та інтегрувати в загальну систему оборони, пише Delfi.

Також Латвія планує закупити додаткові радари та системи управління й командування.

Реклама

Райвіс Мелніс повідомив, що зараз тривають переговори з однією з країн щодо придбання необхідного обладнання. Назву держави він не уточнив.

За планом Міністерства оборони Латвії, до кінця вересня весь східний кордон країни мають прикрити взаємоінтегровані автоматизовані системи протидії безпілотникам.

Наразі на одній із ділянок кордону вже працює автоматизована система, яку використовують для тестування її можливостей і перевірки рішень у реальних умовах.

Нагадаємо, що Латвія планує побудувати спільний з Україною завод із виробництва безпілотників поблизу кордону з Росією.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

Останні новини про: Війна в Україні

Німецькі партнери передали Миколаєву кран-маніпулятор
Український дрон «Лютий» перетворили на носія ракет із дальністю до 200 км: що відомо
Іспанія допоможе Україні відновити аеропорти та систему управління польотами
Реклама
Читайте також:
новини
«Питання лишається відкритим», — у Шевченківській сільраді пояснили, чому не ремонтують пошкоджений будинок у Промені

Юлія Бойченко
новини
Міськраді довелося через суд стягувати майже ₴200 тис. за землю, де хочуть побудувати АЗС в зеленій зоні Миколаєва

Аліна Квітко
новини
Миколаївська райрада шукає, кому передати недобудову у Варварівці: з неї хотіли зробити санстанцію

Юлія Лук’яненко
новини
У селі Промінь мешканці пошкодженого будинку вже 4 роки потрапляють до квартир через вікно

Юлія Бойченко
новини
Миколаївці знову скаржаться на гучність сирен: просять замінити радянські «ревуни» на сучасні системи оповіщення

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Іспанія допоможе Україні відновити аеропорти та систему управління польотами
Український дрон «Лютий» перетворили на носія ракет із дальністю до 200 км: що відомо
Німецькі партнери передали Миколаєву кран-маніпулятор

Міськраді довелося через суд стягувати майже ₴200 тис. за землю, де хочуть побудувати АЗС в зеленій зоні Миколаєва

Миколаївська райрада шукає, кому передати недобудову у Варварівці

5 годин тому

Вони залишаються невідомими. Чому загиблих військових не завжди вдається ідентифікувати за ДНК?

Даріна Мельничук

Головне сьогодні