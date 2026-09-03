 Розвиток кадрового потенціалу ЖКГ: на Миколаївщині ініційовано створення навчально-симуляційного центру

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Головна Новини Політика 20:16, 03 вересня, 2026

Розвиток кадрового потенціалу ЖКГ: на Миколаївщині ініційовано створення навчально-симуляційного центру

Фото: Миколаївська обласна радаНа Миколаївщині ініційовано створення навчально-симуляційного центру. Фото: Миколаївська обласна рада

У четвер, 3 вересня, представники Міністерства відновлення, інфраструктури та транспорту України, Миколаївської обласної ради, Миколаївської міської ради та Агенції регіонального розвитку Миколаївської області підписали чотиристоронній меморандум про співпрацю та взаємодію щодо створення регіонального навчально-симуляційного майданчика для підготовки фахівців водного сектору та сектору теплопостачання.

Майбутній простір стане сучасною платформою для підготовки та підвищення кваліфікації фахівців житлово-комунального господарства, практичного навчання студентів, впровадження сучасних технологій у сферах водо- та теплопостачання, а також відпрацювання виробничих і аварійних сценаріїв в умовах, максимально наближених до реальних.

Проєкт передбачає створення комплексу спеціалізованих навчальних зон, зокрема:

  • тренерського кабінету;
  • симуляційних зон мереж водопостачання, водовідведення та теплових мереж;
  • насосно-енергетичної та лабораторно-технологічної зон;
  • цифрового класу;
  • зони охорони праці та аварійного реагування;
  • простору дуальної освіти та профорієнтації;
  • зон індивідуальних і центральних теплових пунктів;
  • котельної (теплогенераційної) навчальної зони;
  • зон обліку, енергомоніторингу, хімічної підготовки води, енергоефективності, диспетчеризації та цифрового управління;
  • зони клієнтського сервісу та роботи зі споживачами.

«Для Миколаївщини цей проєкт має особливе значення. Вода, тепло та стабільна робота інженерних мереж – це не просто комфорт, а основа життєдіяльності громад, економічної стійкості та відновлення регіону. Війна, пошкодження інфраструктури, дефіцит ресурсів, необхідність модернізації мереж і кадровий виклик вимагають від нас не просто відновлювати зруйноване. Ми маємо будувати сучасну, стійку систему, здатну працювати на майбутнє. Тому цей проєкт – це інвестиція не лише в освіту. Це інвестиція у кадри, спроможність підприємств ЖКГ та здатність регіону забезпечувати людей базовими послугами сьогодні й у майбутньому», – зазначив голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик.

На Миколаївщині ініційовано створення навчально-симуляційного центру. Фото: Миколаївська обласна радаНа Миколаївщині ініційовано створення навчально-симуляційного центру. Фото: Миколаївська обласна рада
На Миколаївщині ініційовано створення навчально-симуляційного центру. Фото: Миколаївська обласна радаНа Миколаївщині ініційовано створення навчально-симуляційного центру. Фото: Миколаївська обласна рада
На Миколаївщині ініційовано створення навчально-симуляційного центру. Фото: Миколаївська обласна радаНа Миколаївщині ініційовано створення навчально-симуляційного центру. Фото: Миколаївська обласна рада
На Миколаївщині ініційовано створення навчально-симуляційного центру. Фото: Миколаївська обласна радаНа Миколаївщині ініційовано створення навчально-симуляційного центру. Фото: Миколаївська обласна рада
На Миколаївщині ініційовано створення навчально-симуляційного центру. Фото: Миколаївська обласна радаНа Миколаївщині ініційовано створення навчально-симуляційного центру. Фото: Миколаївська обласна рада
На Миколаївщині ініційовано створення навчально-симуляційного центру. Фото: Миколаївська обласна радаНа Миколаївщині ініційовано створення навчально-симуляційного центру. Фото: Миколаївська обласна рада
На Миколаївщині ініційовано створення навчально-симуляційного центру. Фото: Миколаївська обласна радаНа Миколаївщині ініційовано створення навчально-симуляційного центру. Фото: Миколаївська обласна рада

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