Розвиток кадрового потенціалу ЖКГ: на Миколаївщині ініційовано створення навчально-симуляційного центру
У четвер, 3 вересня, представники Міністерства відновлення, інфраструктури та транспорту України, Миколаївської обласної ради, Миколаївської міської ради та Агенції регіонального розвитку Миколаївської області підписали чотиристоронній меморандум про співпрацю та взаємодію щодо створення регіонального навчально-симуляційного майданчика для підготовки фахівців водного сектору та сектору теплопостачання.
Майбутній простір стане сучасною платформою для підготовки та підвищення кваліфікації фахівців житлово-комунального господарства, практичного навчання студентів, впровадження сучасних технологій у сферах водо- та теплопостачання, а також відпрацювання виробничих і аварійних сценаріїв в умовах, максимально наближених до реальних.
Проєкт передбачає створення комплексу спеціалізованих навчальних зон, зокрема:
- тренерського кабінету;
- симуляційних зон мереж водопостачання, водовідведення та теплових мереж;
- насосно-енергетичної та лабораторно-технологічної зон;
- цифрового класу;
- зони охорони праці та аварійного реагування;
- простору дуальної освіти та профорієнтації;
- зон індивідуальних і центральних теплових пунктів;
- котельної (теплогенераційної) навчальної зони;
- зон обліку, енергомоніторингу, хімічної підготовки води, енергоефективності, диспетчеризації та цифрового управління;
- зони клієнтського сервісу та роботи зі споживачами.
«Для Миколаївщини цей проєкт має особливе значення. Вода, тепло та стабільна робота інженерних мереж – це не просто комфорт, а основа життєдіяльності громад, економічної стійкості та відновлення регіону. Війна, пошкодження інфраструктури, дефіцит ресурсів, необхідність модернізації мереж і кадровий виклик вимагають від нас не просто відновлювати зруйноване. Ми маємо будувати сучасну, стійку систему, здатну працювати на майбутнє. Тому цей проєкт – це інвестиція не лише в освіту. Це інвестиція у кадри, спроможність підприємств ЖКГ та здатність регіону забезпечувати людей базовими послугами сьогодні й у майбутньому», – зазначив голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик.
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