2 листопада відбулося засідання колегії Держатомрегулювання. На ньому було ухвалено рішення щодо внесення змін до умов ліцензії про здійснення діяльності на етапі життєвого циклу експлуатації ядерної установки блока №1 Південноукраїнської АЕС (ПАЕС). Це означає, що ще десятиліття перший «мільйонник» ПАЕС працюватиме на користь держави. В умовах, коли 6 з 15 атомних енергоблоків України вже понад півтора року захоплені рашистськими військовими формуваннями та фактично не задіяні в економіці й енергетиці держави, це подія, значення якої для енергетичної безпеки важко переоцінити.

«Цього разу ми пройшли всі необхідні процедури для продовження терміну експлуатації першого енергоблока ПАЕС, зберігаючи генерацію та забезпечуючи електроенергією Україну й українців», — зазначив президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

Що передувало

Рік тому ДП «НАЕК «Енергоатом» подала до Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) заяву про внесення змін до ліцензії щодо можливості роботи енергоблока №1 ПАЕС на визначених у проєкті рівнях потужності впродовж наступних 10-ти років після 2 грудня 2023 року. Цьому передувала багаторічна масштабна робота. Було виконано роботи капітального та інжинірингового характеру, технічне обслуговування й ремонт. Зроблено оцінку технічного стану на продовження строку експлуатації систем, конструкцій і елементів, заходи щодо підтвердження сейсмостійкості та кваліфікації обладнання, з підвищення безпеки, з усунення відхилень від нормативної документації. Результати узагальнено в звіті з періодичної переоцінки безпеки (ЗППБ), останній розділ якого (комплексний аналіз безпеки) у вересні 2023 року було надано на розгляд до Держатомрегулювання.

Завершальний етап багаторічної роботи

Згідно з чинним законодавством, Державним науково-технічним центром з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) було проведено державну експертизу ЗППБ. Зауваження, висловлені за її результатами, враховані експлуатуючою організацією. ДНТЦ ЯРБ встановлено, що основні критерії безпеки енергоблока №1 — частота пошкодження активної зони та частота граничного аварійного викиду — відповідають критеріям, які встановлені для діючих енергоблоків.

З метою перевірки повноти та достовірності відомостей, що містяться в наданих ДП «НАЕК «Енергоатом» документах, Держатомрегулюванням було проведено інспекційне обстеження. До складу комісії увійшли й інші зацікавлені організації, такі як ДСНС, Міноборони, ДНТЦ ЯРБ, місцеві органи виконавчої влади. За результатами інспекційного обстеження обставин чи умов, які б перешкоджали ухваленню позитивного рішення, не було виявлено.

Про рівень безпеки

Згідно з нормативними документами, що визначають умови та порядок довгострокової експлуатації енергоблоків, основною вимогою для ухвалення рішення щодо подальшої роботи ядерної установки є відповідність блоків сучасним міжнародним вимогам безпеки. Колектив Південноукраїнської АЕС безупинно над цим працює. Світові стандарти безпеки АЕС постійно змінюються, стають більш вимогливими.

З метою обґрунтування можливості подальшої експлуатації енергоблока в понадпроєктний термін було здійснено низку реконструкцій і модернізацій. Реалізовано понад 63 заходи Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки, а також інших заходів з модернізації, спрямованих на підвищення надійної та безпечної експлуатації першого «мільйонника».

Енергоблок №1 став першим, де в повному обсязі вдалося реалізувати всі 15 постфукусімських заходів, передбачених Національним планом дій, який було введено 2011 року за результатами стрес-тестів після аварії на японській АЕС «Фукусіма-Даічі».

Про прогнози

Законодавством України не визначено максимальну кількість рішень щодо дозволу на подальшу експлуатацію енергоблока, проте норми й правила з ядерної та радіаційної безпеки встановлюють, що періодична переоцінка безпеки має проводитись на ядерних установках щонайменше раз на 10 років. Існують процедури та критерії, які за результатами оцінки технічного стану елементів і систем підтверджують відповідність критеріям ядерної та радіаційної безпеки. У разі відповідності обладнання отримує допуск до подальшої експлуатації.

Згідно з оновленими рішеннями про подальшу експлуатацію елементів першого контуру енергоблока №1, які ґрунтуються на додаткових розрахунках, прогнозним терміном ресурсу є кінець 2033 року. Вже достеменно відомо, що строк експлуатації трубопроводів, будівель і споруд у разі необхідності буде продовжено на період після 2033 року.

Єдиний з основних елементів, що не підлягає заміні, й стан якого є визначальним чинником для продовження виробничого життя енергоблока, - корпус реактора. Прогнози свідчать про наявність значних ресурсних запасів для елементів корпусу реактора — на період понад 10 років.

Ціна питання

Вартість послуг інжинірингового характеру (некапітальних) з обґрунтування можливості подальшої експлуатації енергоблока № 1 Південноукраїнської АЕС у період довгострокової експлуатації ще на 10 років склала майже 60 мільйонів гривень. Понад мільярд гривень витрачено на завершення заходів Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки.

Для порівняння: щоб збудувати один атомний енергоблок з «нуля», доведеться витратити в 300 разів більше. Для країни, яка перебуває в стані війни, це непідйомна сума.

На черзі — другий

На черзі обґрунтування подальшої експлуатації енергоблока №2. Згідно з діючою ліцензією він може працювати до 31 грудня 2025 року. До цього терміну мають бути завершені всі процедури, передбачені законодавством. Вони активно реалізуються вже зараз. Наприклад, до кінця 2023-го ДІЯРУ має погодити оцінку ступеню окрихчування металу корпусу реактора другого енергоблока на основі результатів програми так званих зразків-свідків. Під час планово-попереджувального ремонту 2024 року мають виконати контроль корпусу реактора енергоблока №2 декількома неруйнівними методами — ультразвуковим, вихрострумовим та візуальним.

Крім того, належить продовжити термін експлуатації 16-ти груп основного обладнання, будівель і споруд. Так за 9-ма групами елементів планується підтвердження раніше призначеного терміну експлуатації та розробка відповідних технічних рішень. Щодо двох — захисної оболонки та басейну витримки — рішення вже погоджені ДІЯРУ. По 7-ми групам надання рішень до Держатомрегулювання планується влітку 2024 року. Ще за 7-ма групами елементів має бути виконано продовження терміну експлуатації. Відповідні рішення будуть надані на розгляд ДІЯРУ до кінця 2024 року.

За трьома з 14-ти факторів безпеки звіти ЗППБ розроблені та направлені на погодження до НАЕК. Решта звітів перебувають на різних стадіях розробки.

Що стосується кваліфікації обладнання другого «мільйонника», то роботи зі збереження кваліфікації устаткування на «жорсткі» умови навколишнього середовища, яку було виконано ще 2013 року, мають завершити до кінця наступного року.

«Наш колектив чудово розуміє рівень відповідальності, який сьогодні на нас покладено. Завдання тримати «енергетичний фронт» полягає не лише в забезпеченні безпеки ядерних об’єктів і їх надійній експлуатації. Щоб перемогти підступного ворога, який методично та послідовно намагається знищити енергетичну інфраструктуру країни, слід використовувати всі наявні ресурси та промислові потужності. Тож обґрунтування та забезпечення подальшої надійної й безпечної експлуатації діючих енергоблоків АЕС, виконання заходів, які зроблять її можливою, без перебільшення – це питання національної безпеки», — зазначив генеральний директор ВП ПАЕС Ігор Полович.

Автор: Оксана Торганова