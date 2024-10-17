Територію біля будинку культури Баштанки облаштують плиткою на  ₴723 тисячі

Святкування біля Баштанського будинку культури

Територію біля Баштанського міського будинку культури планують облаштувати безшовною тротуарною плиткою. Ці роботи коштуватимуть близько 723,1 тисячі гривень.

Про це свідчать дані платформи публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Замовник робіт — Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області.

Загалом проєкт з облаштування території міського будинку культури плиткою передбачає 31 вид робіт з розбирання старого покриття та влаштування на його місці нового. Підрядник повинен буде влаштувати тротуарні безшовні плити, товщиною 60 міліметрів, а їх тип та колір узгодити з замовником. Виконати ці роботи підрядник має за менш ніж два місяці, до 30 листопада 2024 року.

Наразі триває процес подачі тендерних пропозицій, підрядника обиратимуть після 22 жовтня.

Нагадаємо, міський будинок культури постраждав внаслідок обстрілу Баштанки у ніч на 7 червня 2022 року. Тоді у будівлі знесло покрівлю, вибило вікна, двері, пошкодило стіни та стелю. Загалом у ту ніч по місту прилетіло близько 5 ракет.

Стан будинку культури у Баштанці після російських обстрілів Ремонту будинку культури у Баштанці

Після того місцеві мешканці власними силами змогли трохи відновити покрівлю. А згодом до відновлення Баштанського будинку культури долучилися і благодійники. Міжнародні партнери з USAID DOBRE допомогли придбати необхідні матеріали, металочерепицю та склопакети. А вже громада профінансувала роботи.

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