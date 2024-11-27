На Одещині відкрили нове шкільне укриття для 200 дітей

На Одещині відкрили укриття в школі. Фото: пресслужба МОН

В Одеській області в Тузлівській школі відкрили нове укриття, що дозволить понад 200 учням і ученицям із шести сіл громади повернутися до очного навчання.

Про це повідомили у пресслужбі міністерства освіти України.

Зазначається, що на облаштування укриття було зібрано майже 1 мільйон гривень через платформу UNITED24 за участі тенісистки Еліні Світоліної. Серед благодійників відзначили одну з компаній, яка зробила найбільший внесок у 850 тисяч гривень.

«Понад 456 мільйонів гривень UNITED24 і Офіс партнерств та взаємодії МОН залучили для відбудови 4 шкіл і облаштування 12 укриттів. Перше з них — нове укриття в Тузлівській школі — уже працює», — зазначив перший заступник міністра освіти і науки України Євген Кудрявець.

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Збір коштів і роботи з облаштування укриття тривали всього 6 місяців.

Зазначається, що цьогоріч на облаштування підземних шкіл держава виділила 7,5 мільярда гривень із держбюджету. 70 підземні школи активно будують на пріоритетних прифронтових і прикордонних областях.

«Громади та школи мають можливість залучати кошти для облаштування безпечних освітніх просторів від держави та донорів. Для цього вони можуть створити профіль у екосистемі DREAM, подати свої проєкти та стежити за оголошеннями про можливості фінансової підтримки. Серед них і Одеська область, яка отримала понад 500 млн грн», — говориться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що ще в одному садочку Миколаєві завершили ремонт укриття.

Укриття в школах

Нагадаємо, що протягом 2025-2027 років Миколаївська міська рада планує спрямувати 245 мільйонів 485 тисяч гривень на облаштування укриттів у закладах освіти.

Зазначимо, що на сьогодні у Миколаєві освітній процес охоплює 2115 учнів, які навчаються очно, 17 172 учнів за змішаною формою та 18 527 — дистанційно. Окрім цього, 372 учні здобувають освіту індивідуально.

Як раніше писали «МикВісті» в очному/змішаному форматі у Миколаєві працює 31 заклад середньої освіти. Планують працювати очно/змішано ще 11 навчальних закладів по завершенню ремонтних робіт в укриттях та будівлях.

Натомість з 73 дошкільних навчальних закладів на сьогодні у Миколаєві функціонують лише 22, в яких навчається 5046 дітей. Уже завершили роботи з ремонту укриття ще в одному дитсадку, найближчим часом він має запрацювати. Ще у 14 дитсадках тривають роботи.

Нагадаємо, що Миколаївська міська рада збирається спрямувати 16,2 мільярда гривень на реалізацію програми «Освіта» на 2025-2027 роки, 10,3 мільярда планують виділити з міського бюджету. Обсяг фінансування програми удвічі перевищує попередній бюджет на освіту в 2022-2024 роках, що складав 8,6 мільярда гривень.

Станом на 13 листопада у закладах середньої освіти Миколаєва відремонтували 31 найпростіше укриття. Наразі тривають ремонтні роботи ще у 13 закладах середньої освіти. Також у місті завершили ремонт ще в одному укритті гімназії в Заводському районі.