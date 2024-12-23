На Миколаївщині зареєстровано 20 нових бізнесів завдяки грантовій програмі

На Миколаївщині успішно завершено перший етап грантової програми «Інiцiатива задля сталого майбутнього», яку реалізує ВГО «Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу» за підтримки IRC (Міжнародного комітету порятунку в Україні).

У Баштанській та Галицинівській громадах відкрито 20 нових ФОПів, сукупно 56 фіналістів отримали до 200 тисяч гривень для втілення своїх бізнес-ідей, розповідають у пресслужбі організації.

Фото: Пресслужба ВГО «Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу»

Одна з переможниць конкурсу — Тетяна Гаврилейченко, яка 18 років веде продуктовий магазин у Галициновому. Вона пережила обстріли, магазин був пошкоджений, але жінка не втратила сили духу. Завдяки гранту вона придбає обладнання для виготовлення напівфабрикатів, що дозволить їй розширити асортимент і залучити нових клієнтів.

«За спеціальністю я кухарка 5 розряду і завжди мріяла працювати за фахом. Завдяки участі у проєкті я зможу реалізувати свою давню ідею. Буду виготовляти млинці, вареники, пельмені, котлети. Я впевнена, що домашнє і смачне завжди користуватиметься попитом», — поділилася планами пані Тетяна.

Серед інших ідей фіналістів: теплиці та агроініціативи; вирощування хвойних рослин і шафрану; виробництво комбікорму; продукції бджільництва; виготовлення будматеріалів і крафтової продукції; встановлення сонячних панелей і обладнання для енергонезалежності бізнесу та ін.

Фото: Пресслужба ВГО «Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу» Фото: Пресслужба ВГО «Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу» Фото: Пресслужба ВГО «Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу»

«Програма IRC вирізняється тим, що вона сприяє не тільки відновленню та розвитку існуючих бізнесів, але й започаткуванню нових офіційно працюючих. Враховуючи важливість підтримки підприємців-початківців на перших етапах запуску бізнесу, впродовж подальших 6 місяців учасникам буде надано комплексний консалтинговий супровід. Наша команда дуже радіє, що мешканці Баштанської та Галицинівської громад отримали можливість реалізувати свої бізнес-проєкти», — поділилася координаторка проєкту Ольга Раку.

В рамках програми в громадах було створено 20 нових ФОПів. Хтось легалізував свою діяльність, а хтось тільки розпочав свою підприємницьку справу. Малий і мікробізнес - це не лише шлях до самореалізації, а й фундамент економічного відновлення.

Пані Ольга також зазначила: «Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу завжди рада, коли завдяки міжнародним проєктам розширюється мережа підприємств, що працюють на благо громад та економічний розвиток регіону».