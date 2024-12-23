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На Миколаївщині зареєстровано 20 нових бізнесів завдяки грантовій програмі

  • Пресреліз

  • Пресслужба ВГО «Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу»

  • 16:45, 23 грудня, 2024

На Миколаївщині успішно завершено перший етап грантової програми «Інiцiатива задля сталого майбутнього», яку реалізує ВГО «Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу» за підтримки IRC (Міжнародного комітету порятунку в Україні).

У Баштанській та Галицинівській громадах відкрито 20 нових ФОПів, сукупно 56 фіналістів отримали до 200 тисяч гривень для втілення своїх бізнес-ідей, розповідають у пресслужбі організації.

Фото: Пресслужба ВГО «Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу»Фото: Пресслужба ВГО «Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу»

Одна з переможниць конкурсу — Тетяна Гаврилейченко, яка 18 років веде продуктовий магазин у Галициновому. Вона пережила обстріли, магазин був пошкоджений, але жінка не втратила сили духу. Завдяки гранту вона придбає обладнання для виготовлення напівфабрикатів, що дозволить їй розширити асортимент і залучити нових клієнтів.

«За спеціальністю я кухарка 5 розряду і завжди мріяла працювати за фахом. Завдяки участі у проєкті я зможу реалізувати свою давню ідею. Буду виготовляти млинці, вареники, пельмені, котлети. Я впевнена, що домашнє і смачне завжди користуватиметься попитом», — поділилася планами пані Тетяна.

Серед інших ідей фіналістів: теплиці та агроініціативи; вирощування хвойних рослин і шафрану; виробництво комбікорму; продукції бджільництва; виготовлення будматеріалів і крафтової продукції; встановлення сонячних панелей і обладнання для енергонезалежності бізнесу та ін.

Фото: Пресслужба ВГО «Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу»Фото: Пресслужба ВГО «Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу»
Фото: Пресслужба ВГО «Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу»Фото: Пресслужба ВГО «Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу»
Фото: Пресслужба ВГО «Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу»Фото: Пресслужба ВГО «Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу»

«Програма IRC вирізняється тим, що вона сприяє не тільки відновленню та розвитку існуючих бізнесів, але й започаткуванню нових офіційно працюючих. Враховуючи важливість підтримки підприємців-початківців на перших етапах запуску бізнесу, впродовж подальших 6 місяців учасникам буде надано комплексний консалтинговий супровід. Наша команда дуже радіє, що мешканці Баштанської та Галицинівської громад отримали можливість реалізувати свої бізнес-проєкти», — поділилася координаторка проєкту Ольга Раку.

В рамках програми в громадах було створено 20 нових ФОПів. Хтось легалізував свою діяльність, а хтось тільки розпочав свою підприємницьку справу. Малий і мікробізнес - це не лише шлях до самореалізації, а й фундамент економічного відновлення.

Пані Ольга також зазначила: «Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу завжди рада, коли завдяки міжнародним проєктам розширюється мережа підприємств, що працюють на благо громад та економічний розвиток регіону».

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