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Влада Очакова шукає донора, який встановить когенераційні установки: на це потрібно майже ₴219 млн

Когенераційна установка на Київщині. Фото: ua-energy.orgКогенераційна установка на Київщині. Фото: ua-energy.org

В Очакові планують встановити чотири когенераційні установки, щоб забезпечити місто електроенергією під час відключень. Наразі міська влада шукає донора, який надасть на це кошти.

Відповідний проєкт опублікований на сайті державної системи DREAM, пишуть «МикВісті».

Загалом на встановлення чотирьох когенераційних установок потужністю по 1 МВт кожна потрібно 218,8 мільйона гривень, зокрема:

  • 183,1 мільйона гривень — на закупівлю обладнання та амортизацію;
  • 24,6 мільйона гривень — на будівництво;
  • 10,9 мільйона гривень — витрати на додаткове обладнання.

Ця ініціатива входить до Плану відновлення та розвитку Очакова до 2027 року, затвердженого міською радою 25 липня 2023 року. Строк реалізації проєкту складає 1 рік. 

«Реалізація даного проєкту сприятиме підвищенню енергетичної безпеки громади та зменшенню загальних витрат на електроенергію», — зазначають створювачі проєкту. 

Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич оголосив про плани створити в місті «енергетичний острів», який дозволить забезпечити стабільне теплопостачання під час масштабних відключень електрики. Також в місті створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

А на початку 2025 році Данія виділила Миколаївській області понад 26 мільйонів євро допомоги. Частину цих коштів спрямують на енергетичний сектор: різноманітне обладнання, сонячні панелі для підвищення енергостійкості.

Водночас відомо, що на обʼєктах «Миколаївводоканалу» встановлять сонячні станції. Роботи профінансують партнери з Данії.

У 2023 році повідомлялось, що комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» планує встановити модульні когенераційні установки, які можуть повністю забезпечити електроенергією інфраструктуру Миколаєва.

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