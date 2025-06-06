«Завершено на 90%», — підрядник розповів про готовність водогону для Миколаєва і труднощі в роботі

Роботи з будівництва водогону для Миколаєва завершені на 90%. Фото: Автострада

Засновник компанії «Автострада» Максим Шкіль розповів про роботи, які тривають на будівництві водогону для Миколаєва. Наразі облаштовано майже 120 кілометрів труб, — це понад 90% загальної довжини водогону.

Про це генеральний підрядник розповів у своєму дописі в Facebook.

На об'єкті, як пише Максим Шкіль, задіяно майже 2000 працівників та понад 1000 одиниць техніки, які працюють цілодобово.

— Загальна протяжність водогону становить по 67,8 км в дві нитки з пропускною здатністю 120 000 м³ на добу для Миколаєва та 50 000 м³ — для меліоративної системи Нової Одеси та Миколаївського району. На сьогодні влаштовано майже 120 км труб, що становить понад 90% загальної довжини водогону, — розповів Максим Шкіль.

Роботи з будівництва водогону для Миколаєва завершені на 90%. Фото: Автострада Роботи з будівництва водогону для Миколаєва завершені на 90%. Фото: Автострада Роботи з будівництва водогону для Миколаєва завершені на 90%. Фото: Автострада

Паралельно з прокладанням траси тривають роботи в межах водозабірного каналу на Південному Бузі. Монтаж усіх чотирьох гілок, які транспортуватимуть воду до насосної станції №1 у районі Нової Одеси, завершено. Наступний етап передбачає встановлення труб на бетонні опори на дні каналу.

— До цих робіт залучаємо водолазів, які виконують підготовчі роботи: на дні каналу формується основа з бетонних плит, яка забезпечить надійну фіксацію та стабільність трубопроводів. Після завершення монтажу відбудеться зворотна засипка водозабірного каналу відповідно до проєктних вимог. Високий ступінь готовності мають і насосні станції, де фактично завершено основне будівництво станцій №1 та №3 та фінішують роботи на станції №2. Вже наприкінці червня заплановано монтаж електротехнічного та насосного обладнання — ключовий етап до пусконалагодження, — написав підрядник.

Роботи з будівництва водогону для Миколаєва завершені на 90%. Фото: Автострада Роботи з будівництва водогону для Миколаєва завершені на 90%. Фото: Автострада Роботи з будівництва водогону для Миколаєва завершені на 90%. Фото: Автострада

При цьому, підрядник пояснює, що на окремих ділянках роботи ускладнюються природними умовами. Зокрема це вимагає додаткових заходів стабілізації.

— Маршрут водогону прокладається поза межами населених пунктів — це зберігає існуючу інфраструктуру та прискорює темпи виконання. У місцях, де траса перетинає річки, автомобільні дороги, залізницю, нафтопроводи, газопроводи застосовується метод горизонтального направленого буріння, що дозволяє здійснювати монтаж без пошкодження поверхні та порушення інфраструктури. На маршруті водогону передбачено 20 таких перетинів 14 з яких вже виконано, — зазначив він.

У ході будівництва водогону виконується унікальний інженерно-технологічний кейс – горизонтально направлений прокол під дном річки Інгул. Довжина переходу – 462 м, а глибина залягання 14 м – еквівалент чотириповерхового будинку.

Роботи з будівництва водогону для Миколаєва завершені на 90%. Фото: Автострада

Початок прокачування води між насосними станціями та проведення пусконалагоджувальних робіт планують вже у другій половині липня.

Нагадаємо, що на реконструкцію очисних споруд водоканалу, які потрібні для запуску нового водогону у Миколаїв, потрібно близько 70 мільйонів гривень. А після запуску нового водогону восени 2025 року вода у кранах миколаївців відповідатиме санітарним нормам.

Водночас відомо, що будівництво нових водоочисних споруд ля Миколаєва попередньо оцінювали у 132 мільйона євро. Однак будівництво водогону саме з Нової Одеси дозволило зменшити вартість цих робіт у 2,5 рази, оскільки якість води у тій ділянці Південного Бугу є кращою, ніж передбачалось.

Водогін для Миколаєва

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З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже більше трьох років. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання якісної води. Зараз миколаївці отримують воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі. Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо. Станом на серпень 2024 року вдалося замінити лише близько 3 кілометрів мережі.

Увесь цей час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Служба відновлення області навіть обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Ними стали три компанії, кожна з яких відповідає за одну з трьох ділянок робіт: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада». Однак згодом і замовника, і підрядника будівництва змінили. Замовником будівництва нового водогону стала Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області, а підрядником — група компаній «Автострада».

Майбутній водогін для Миколаєва обіцяють побудувати та запустити до осені 2025 року, сказав голова Держагентства відновлення Сергій Сухомлин. Ще під час конференції у Берліні у 2024 році перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання «МикВісті», заявив, що відсутність питної води у Миколаєві — одна з найбільших проблем в Україні, яку в найближчий час має вирішити держава. А президент Володимир Зеленський доручив будувати новий водогін для забезпечення Миколаєва питною водою «по швидкому варіанту» — питна вода має бути до літа 2025 року. Уряд уже схвалив відповідну програму.

На водогоні для Миколаєва збираються встановити сонячні електростанції, що дозволить зменшити вартість тарифу на воду для містян, повідомив очільник ОВА Віталій Кім. Водночас у підрядній компанії «Автострада» пояснили, що прокласти новий водогін для Миколаєва вирішили з Нової Одеси, оскільки там розташована «найближча ділянка, де питна вода доброї якості». А також показали фото будівництва нового водогону.

Потрібні ще очисні води

Хоча новий водогін для Миколаєва обіцяють побудувати до осені 2025 року, це не гарантує того, що місто одразу отримає питну воду, оскільки для цього потрібно ще побудувати нову систему очищення води, сказала у коментарі «МикВісті» голова Регіонального центру Східної Європи Європейського інвестиційного банку Крістіна Мікулова.

Водночас заступник мера Миколаєва, голова робочої групи з відновлення міста Сергій Коренєв сказав, що Агенція відновлення Миколаєва працює над тим, щоб модернізувати очисні споруди і запустити їх одночасно з новим водогоном. А голова Миколаївської ОВА Віталій Кім казав, що не хоче поспішати брати великий кредит на будівництво водоочисних споруд для Миколаєва, попри готовність ЄІБ виділити більше 100 мільйонів євро.

Згодом стало відомо, що Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури наразі за дорученням уряду займається модернізацією системи очищення води для Миколаєва.

Разом з побудованим водогоном це дозволить запустити централізоване питне водопостачання у місто у серпні 2025 року, повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.